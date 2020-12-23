Роскошная жизнь турецкой звезды Бурака Озчивита и его жены Фахрие Эвджен

Четырехэтажный особняк в престижном районе Стамбула с роскошным видом на город актер купил за шесть миллионов лир – это по сегодняшнему курсу примерно 59 миллионов рублей. К дому Бурака Озчивита примыкает зеленая терраса с бассейном и сад.
В теплое время года звезда сериала "Основание: Осман" и его жена Фахрие Эвджен любят отдыхать среди зелени. Летними вечерами в саду Бурак укачивает сына Карана, показывая ему звезды на небе.
Озчивит и Эвджен сами выбирали мебель для особняка. Знаменитости решили сэкономить на услугах дизайнера. Интерьер дома турецких звезд выполнен в светлых тонах, господствует бежевый цвет. Впрочем, есть в жилище Бурака и Фахрие яркие акценты, например, алый диван на первом этаже.
В отделке внутреннего убранства особняка использовались материалы натурального происхождения. Мрамором и гранитом отделаны лестницы, ведущие на верхние этажи, присутствуют деревянные элементы в обстановке.
Звезда сериала "Основание: Осман" и его избранница обожают комнатные растения, которых в их доме несметное количество. Знаменитости коллекционируют фигурки животных. Статуэтки супруги обычно привозят из путешествий. Озчивит и Эвджен обожают дизайнерские осветительные приборы причудливых форм.
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