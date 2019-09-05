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Среда 19 августа

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Шторм

  • Жанр: Детективы, Драмы
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 5 сентября 2019
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Борис Хлебников
  • Сценарист: Наталия Мещанинова
  • Продюсер: Рубен Дишдишян, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк
  • Оператор: Алишер Хамидходжаев
  • Композитор: Дмитрий Емельянов
  • Художник: Ольга Хлебникова, Алана Снеткова
  • Монтаж: Иван Лебедев
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 18+
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  • Студии/Телеканалы: ТНТ, START, "Марс Медиа"
  • Актёры: Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Геннадий Смирнов, Илья Борисов
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  • Шторм Шторм 7.5
    Рейтинг Дни.ру: 7.5
  • Рейтинг IMDb: 7.0

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Действие сериала "Шторм" происходят в провинциальном городке. На открытии нового Дворца искусств происходит трагедия: из-за скопившегося снега обваливается крыша здания. Под обломками гибнут невинные люди. Мэру населенного пункта уголовного преследования удается избежать. Ответственность ложится на плечи заместителя действующего градоначальника и главного инженера, они предстают перед судом.

Следователь по делу Сергей Градов мечтает во что бы то ни стало привлечь мэра по статье о расхищении средств. Пока идут разбирательства, у избранницы  силовика Марины обнаруживают серьезную болезнь. Женщине требуется дорогостоящая операция. Чтобы спасти любимую от смерти, следователь готов пойти на преступление и забыть о принципах.

Съемки сериала "Шторм"

Работа над многосерийной драмой проходила в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Режиссером картины выступил Борис Хлебников.

Сценарий для теленовеллы написала Наталия Мещанинова, которая уже работала с кинематографистом над фильмом "Аритмия". Этот совместный проект Бориса и Наталии завоевал Гран-при "Кинотавра" в 2017 году и стал лауреатом премии "Ника".

Сценарий "Шторма" Мещанинова написала специально под квартет артистов, исполнивших главные роли. Она создала трогающую душу историю всего за пять месяцев, параллельно работая над "Аритмией".

Режиссер Борис Хлебников о сериале "Шторм":

"Очень сложно делать жанр в России. Никаких константных вещей здесь нет. И я не могу назвать ни одну профессию у нас, которая не несет в себе двойное дно. Ни врач, ни чиновник, ни бизнесмен. Не хотелось делать честных ментов, потому что я в них не верю. Хотелось сделать сложных".

Актеры о сериале "Шторм"

Максим Лагашкин, исполнитель роли Юрия Осокина: 

"Безусловно, это особенный проект. Отдельно хочу сказать о Боре (режиссер Борис Хлебников), работать с которым просто одно удовольствие и счастье. Честно признаюсь, несмотря на тему фильма и все происходящее в этой истории, съемки проходили достаточно весело, задорно и с огоньком. Сначала шутили, а потом шли снимать серьезную сцену".

Александр Робак, сыгравший Сергея Градова:

"У каждого артиста есть режиссеры, предложения от которых не обсуждаются, – ты заведомо согласен. Борис Хлебников для меня – в их числе. Боря давно рассказывал про проект, я знал, что он рассматривает меня на роль, читал несколько драфтов сценария и ждал. Я давно мечтал поработать с Анной, с Максимом Лагашкиным мы сто лет дружим, но у нас никогда не было такого большого совместного проекта. Ну и, конечно, мне очень понравилась роль. Наверное, Градов – самый неоднозначный персонаж в моей фильмографии. Волк на работе, при этом он крайне добрый и нежный со своей семьей. Чтобы спасти любимую женщину, он совершает очень неожиданные поступки". 

Где смотреть сериал "Шторм"?

Теленовелла доступна по подписке на видеосервисе START, а также на "Кинопоиске". С 10 марта 2020 года многосерийная драма транслируется на ТНТ.

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