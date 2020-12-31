Звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" тайно вышла замуж за известного режиссера

Звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" по-тихому сменила семейный статус. Актриса Анастасия Микульчина вышла замуж.

37-летняя актриса стала женой режиссера Артема Аксененко. По словам Анастасии Микульчиной, она и ее избранник невероятно похожи внешне. Актриса уверена, что возлюбленный послан ей самой судьбой, не зря же в их жизнях столько совпадений. Например, у отцов актрисы и режиссера одинаковые имена и отчества, более того, имена мам знаменитостей также очень похожи.

Артем Аксененко еще будучи студентом работал в популярных телевизионных проектах. В дипломной работе молодого кинематографиста снялся Федор Бондарчук. Через год после получения диплома Аксененко стал правой рукой Бондарчука.

Известно, что у Артема Аксененко был роман со звездой сериала "Отель Элеон" Дианой Пожарской. В 2016 году знаменитости жили вместе. Поговаривают, что именно Анастасия Микульчина разлучила эту пару. Дескать, звезда сериала "Сонька – Золотая Ручка" увела парня у коллеги по цеху.

Впрочем, ходят слухи, что брошенная режиссером Диана Пожарская сама далеко не святая. Из-за нее актер Иван Янковский ушел от дочери Константина Кинчева, Веры Панфиловой. До встречи с Дианой внук советской звезды Олега Янковского собирался отвести Веру под венец, ведь к тому моменту они встречались четыре года.

Добавим, для Анастасии Микульчиной брак с режиссером первый. О личной жизни звезды сериала известно мало. Ходили слухи, что на съемках теленовеллы о знаменитой воровке у артистки был роман с Виктором Мережко. Отметим, что кинематографист старше Анастасии на 46 лет.