Павел Трубинер стал заботливым мужем для Марии Порошиной

Работа над проектом "Медиум" стартовала 6 сентября в Санкт-Петербурге. Картина снимается на территории киностудии "Ленфильм", в здании историко-технического музея СПбПУ Петра Великого и в музее истории Кронштадта.
Мария Порошина играет в картине роль Анны Островской. Женщина наделена особым даром медиума. Героиня может общаться с духами умерших. Островская хочет использовать свои способности на благо общества: раскрывать преступления и предотвращать новые злодеяния.
У Анны Островской три дочери и любимый муж. Супруга героини, Евгения Петровича Островского, играет актер Павел Трубинер. По словом артиста, в сериале "Медиум" ему достался очень интересный персонаж – ученый в области физики и математики.
"Когда у Анны появляется дар медиума, он старается всячески помочь супруге объяснить ее сны и видения, выстраивает закономерность их появления", – поведал Трубинер.
Отметим, что сериал "Медиум" – это киноадаптация. В основе ленты лежит одноименный американский многосерийный фильм, премьера которого состоялась в январе 2005 года. Проект получил нескольких престижных премий: "Сатурн", "Эмми", "Золотой глобус".
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