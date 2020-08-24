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Мария Порошина поблекла на фоне подросшей красавицы-дочери

Мария Порошина поблекла на фоне подросшей красавицы-дочери

Мария Порошина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда отечественных теленовелл показала одну из дочерей. Наследница Марии Порошиной, Аграфена Древнова, выросла очень хорошенькой.
прочитано 279 раз

Дочери артистки уже десять лет. Девочка родилась в браке Марии Порошиной с коллегой по цеху Ильей Древновым.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

В личном микроблоге звезда российских сериалов опубликовала снимок с Аграфеной. Девочка очень изменилась за последний год. Теперь поклонники гадают – на кого из родителей похож ребенок. Большинство считает, что дочь Порошиной многие черты унаследовала от отца.

Заметим, что десятилетняя Аграфена, по мнению пользователей Сети, становится настоящей красавицей. Более того, в этом вопросе, как утверждают комментаторы, она, скорее всего, превзойдет свою знаменитую родительницу. На фоне наследницы артистка немного поблекла.

"Красивее мамы, уж извините (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Красотки какие! Машенька😘😘😘", "Дети это счастье.. )) Вы обе прекрасны🌹🌹🌹", "Копия папа!!!", "Мама и дочка❤️❤️❤️. Маша, приятно на вас смотреть. Дочурка красотка😍", "На папу очень похожа", "Милашки", – обсуждают снимок интернет-пользователи.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

Напомним, что после развода с Ильей Древновым Мария Порошина стала скрытной. Расставшись с супругом, артистка перестала посвящать публику в подробности личной жизни. Например, поклонникам до сих пор неизвестно, от кого актриса родила младшего сына Андрея. Мальчик появился на свет в 2019 году.

Напомним, у звезды отечественных сериалов Марии Порошиной пятеро детей. Первенцу знаменитости, Полине, уже 20 лет. Также артистка воспитывает 14-летнюю Серафиму и четырехлетнюю Глафиру.

Автор: 24 августа 2020, 17:06 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Мария Порошина после родов показала фигуру

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