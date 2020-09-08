Слухи о нездоровье подтвердились: почему экранная жена проигнорировала прощание с Клюевым из "Ворониных"

Звезда серила "Воронины" объяснила свое отсутствие на похоронах актера Бориса Клюева. Анна Фроловцева пожаловалась на плохое самочувствие.

Анна Фроловцева и Борис Клюев десять лет работали на одной съемочной площадке. В ситкоме "Воронины" артисты играли мужа и жену.

1 сентября Клюева не стало. Артист умер после продолжительной борьбы с раком легких. 4 сентября в столичном Малом театре состоялась церемония прощания со знаменитостью. Проводить Бориса Клюева в последний путь пришли многие его коллеги по цеху.

Между тем на похоронах не появилась экранная жена артиста, Анна Фроловцева. Отсутствие актрисы привлекло внимание общественности. Появились слухи, что женщина больна.

Журналисты связались с Анной Фроловцевой и поинтересовались ее самочувствием. Звезда сериала "Воронины" подтвердила сплетни о нездоровье. Как оказалось, знаменитость подхватила простуду. Медики заставили артистку сдать тест на коронавирусную инфекцию. Пока результаты Анна Васильевна не получила.

Как писали "Дни.ру", на прощании с Борисом Клюевым в Малом театре были замечены другие звезды сериала "Воронины" – Станислав Дужников и Екатерина Волкова. Последняя призналась, что Клюев был для нее вторым папой. Борис Владимирович, по словам Екатерины, был отзывчивым и добрым.