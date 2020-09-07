Жених сбежал после знакомства с мамой неуравновешенной звезды сериала "Великолепный век"

Мерве Болугур встречалась с молодым человеком по имени Бурак Дайя. С ухажером знаменитость познакомилась в Интернете. Болугур и Дайя очень быстро нашли общий язык и даже начали строить совместные планы на будущее.
Не так давно Бурак познакомился с мамой звезды сериала "Великолепный век". Родительница Мерве тепло приняла будущего зятя. Избранник дочери пришелся по вкусу женщине.
Между тем на днях появились слухи о расставании пары. Поговаривают, что Бурак Дайя бросил Мерве Болугур. Мужчина сбежал, когда узнал актрису поближе. Сплетники судачат, что всему виной неуравновешенность звезды сериала "Великолепный век".
Также злые языки говорят, что Болугур достала Дайя постоянными капризами. Дескать артистке нравится, когда мужчина снова и снова доказывает ей свою любовь. Возможно, Бурак устал убеждать избранницу.
Отметим, ранее Мерве Болугур признавалась, что долгое время посещала психотерапевта. Знаменитость не скрывает, что у нее есть ментальные проблемы. Артистка лечилась от депрессии.
Несколько месяцев назад звезда сериала "Великолепный век" сообщила, что поборола недуг. Состояние актрисы улучшилось, когда она узнала о пандемии коронавируса. Страх перед инфекцией помог Мерве Болугур прийти в себя.
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