Неправильно надетый купальник обнажил прелести звезды "Великолепного века" Мерве Болугур

Звезда сериала "Великолепный век" попала в объектив папарацци. Мерве Болугур сфотографировали в откровенном купальнике.

Знаменитость отдыхала с подругами на одном из пляжей Бодрума. Актриса, которая запомнилась российскому зрителю ролью наложницы Нурбану Султан в "Великолепном веке", загорала в наряде необычной модели. Купальник еле прикрывал грудь Мерве Болугур.

Благодаря репортерам пляжные снимки звезды турецких сериалов попали в прессу. Поклонники обратили внимание на наряд актрисы сериала "Великолепный век". Он многим показался чересчур откровенным.

На Мерве обрушился шквал критики. Более того, некоторые пользователи Сети упрекнули актрису в том, что купальник она надела неправильно.

Болугур прислушиваться к мнению недоброжелателей отказалась. Артистка заявила, что роскошная фигура позволяет ей экспериментировать с внешним видом. Тем, кого смутил пикантный образ, звезда сериала "Великолепный век" посоветовала не смотреть на ее снимки.

Напомним, актриса Мерве Болугур долгое время лечилась от депрессии. Знаменитость посещала психотерапевта. По словам звезды "Великолепного века", ее состояние улучшилось, когда она узнала о пандемии коронавируса. Страх перед инфекцией заставил актрису осознать ценность каждой прожитой минуты. Болугур решила начать жизнь с чистого листа.