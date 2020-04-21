Коронавирус сказался на психическом состоянии звезды "Великолепного века"

Мерве Болугур – очень чувствительная натура. Долгое время актриса лечилась у психотерапевта. Специалист помогал звезде сериала "Великолепный век" избавиться от ментальных проблем.
Судя по всему состояние Болугур улучшилось. Артистка смогла начать жизнь с чистого листа.
"Жизнь – наш учитель, и мы должны с оптимизмом воспринимать все, что она нам преподносит", – рассудила артистка. Звезда сериала "Великолепный век" призналась, что измениться внутренне ее заставила пандемия коронавируса и ее ужасающие последствия. Мерве осознала ценность каждой минуты жизни.
Теперь звезда теленовелл ждет улучшения эпидемиологической обстановки в Турции. Мерве мечтает поскорее вернуться к ежедневной рутине, сообщает портал rusturkey.com.
Напомним, создатели сериала "Великолепный век" написали персонажа Нурбану-султан специально для Мерве Болугур. За каждый эпизод знаменитость получала шесть с половиной тысяч долларов.
Добавим, что Болугур не только популярная артистка, но и модель. С 2014 года актриса является лицом популярной линии косметики Maybelline в Турции. Напомним, сериал "Великолепный век" можно смотреть онлайн на официальном сайте телеканала "Dомашний".
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