"Какое чудо": трехлетняя дочь Анны Банщиковой восхитила эмоциональным пением

Артистка и ее кроха путешествовали по США. Анна и Мария были в Нью-Йорке. На пути в Москву звезда сериала "Ищейка" записала забавное видео. В кадре малышка артистки исполняет известную песню Верки Сердючки.
В ролике трехлетняя Маша идет по территории аэропорта. "А я иду такая вся в Дольче & Габанна", – громко и эмоционально напевает девочка. Интересно, что кроха знает только одну строчку знаменитого хита.
"Миленькая такая 😻😻(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Модница такая", "Что за прелесть!🥺🥺 Самый милый ребенок, которого я видела!!🥺❤", Какое чудо у вас , Анна !, "❤️Сладкий мамин ангелочек!!! Прелесть, какая лапочка!!!😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", – восхищались маленькой Машей подписчики Анны Банщиковой в "Инстаграм".
Напомним, младшая дочь Анны снималась в четвертом сезоне сериала "Ищейка". Девочка сыграла сына героини Александры Кушнир. Ранее в интервью Банщикова говорила, что заставить чужого ребенка двух лет называть ее мамой в кадре – задача невозможная. Именно по этой причине она решила сниматься с родной дочкой.
Напомним, в 2007 году Анна Банщикова стала женой юриста Всеволода Шаханова. В этом же году у пары родился сын Михаил. В 2009 году звезда сериала "Ищейка" родила мальчика, которого назвали Александр. В 2017-м на свет появилась Мария.
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