Отличные новости для поклонников актрисы Анны Банщиковой. Съемки пятого сезона сериала "Ищейка" завершились. Теленовелла выйдет на экраны уже осенью.

Работа над пятой частью ленты с Анной Банщиковой в главной роли началась еще в декабре 2019 года. Съемки велись в Геленджике и в павильонах в Москве. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила киношников поставить производство сериала "Ищейка" на паузу. Некоторое время судьба проекта висела на волоске.

К счастью, к середине июля 2020 года творческий коллектив "Ищейки" смог завершить работу. Премьера пятого сезона теленовеллы состоится на Первом канале уже в следующем телесезоне.

По словам Анны Банщиковой, в новых эпизодах ее героиня столкнется с серьезными испытаниями. Взаимоотношения с противоположным полом превратят жизнь ее героини Александры Кушнир в полосу препятствий.

Судьба будет подкидывать персонажу все новые и новые трудности. Например, внезапно объявится однокурсница Александры, Светлана. Под влиянием старой приятельницы Кушнир начнет задумываться о том, правильно ли она расставляет приоритеты между карьерой и семьей. Героиня Банщиковой решится на перемены: сядет на диету и займется йогой.

На работе у центрального персонажа сериала "Ищейка" будет тоже не все гладко. В отдел нагрянут проверяющие из Москвы. Руководитель гостей из столицы точит зуб на Александру. Дома у героини сериала "Ищейка" также намечается буря. Избранник ревнует Кушнир к бывшему возлюбленному Иноземцеву, а мать героини решила, что у нее появился тайный поклонник.