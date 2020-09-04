Незадолго до смерти: опубликованы последние фото Бориса Клюева

Редкие снимки сделаны на съемках короткометражной ленты "Легенды навсегда" режиссера Георгия Малиновского. Борис Клюев запечатлен в гримерной Малого театра.
Уже тогда Борис Владимирович был нездоров. Артист долгие годы боролся с раком легких. Несмотря на недуг, Клюев на площадке выкладывался по полной. Актер знал, что для Малиновского "Легенды навсегда" – это режиссерский дебют, поэтому старался помочь, поддержать, разрядить обстановку. На снимках с бэкстейджа актер не выглядит смертельно больным.
По словам Георгия Малиновского, с Борисом Клюевым в тот день произошел забавный эпизод. Съемки к тому моменту переместились в кинотеатр "Иллюзион".
"Я выглядываю в фойе и вижу, как какой-то мужик стоит и докапывается до Клюева", – вспоминает Малиновский. Незнакомец заставлял актера произнести фразу "Галя, жрать!". Ситуация встревожила режиссера, он позвал администратора и приказал вывести наглого поклонника из здания.
Внезапно за неизвестного мужчину заступился сам Клюев. "Георгий, ты что наделал?! – недоумевал Борис Владимирович. – Это же замминистра культуры!".
Только спустя время Малиновский понял, что заместитель Владимира Мединского просил Бориса Клюева произнести реплику из сериала "Воронины". В ситкоме актер играл одну из главных ролей. Чиновник хотел записать голос Клюева на диктофон, чтобы сделать сюрприз жене Гале.
Напомним, Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Прощание с артистом состоялось 4 сентября в Малом театре.
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