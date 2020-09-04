"Моя жизнь превращалась в сумасшедший дом": Ефремов сообщил о страданиях

По словам Ефремова, первые годы в актерской профессии он верил, что обязан прожить тоже, что и его герой. Актер считал, что так он сможет быть достоверным на экране.
Со временем Никита понял, что в словосочетании "актерская игра" акцент надо делать на второе слово. Как только элемент игры исчезает, знаменитость начинает путать себя с героем. Ефремов опасается, что из-за такой работы превратится в невротика.
Знаменитость считает, что, создавая образ, надо быть похожим на ребенка. Открытость, ироничность и безответственность – очень помогают даже в самых "серьезных" ролях.
Никита Ефремов вспомнил, как репетируя спектакль "Горбунов и Горчаков", он слишком сильно погружался в своего персонажа. "И вся моя жизнь превращалась в сумасшедший дом: страдал я, страдали близкие, страдали партнеры, но, самое главное, качество роли от этого тоже страдало", – поведал актер.
Сейчас Ефремов думает и действует по-другому. После репетиции он старается переключиться и отдохнуть. "Моя задача нырнуть в эти обстоятельства, а потом вынырнуть в свою жизнь", – заметил актер.
Напомним, недавно состоялась премьера нового сериала "Хороший человек". Режиссером картины выступил Константин Богомолов. Главная роль в картине досталась Никите Ефремову. Теленовелла основана на реальных событиях. Она рассказывает историю Михаила Попкова, известного как "ангарский маньяк".
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