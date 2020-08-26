Плохая наследственность: сын Ефремова завязал с выпивкой

Не так давно состоялась премьера сериала режиссера Константина Богомолова "Хороший человек". Главную роль в теленовелле исполняет Никита Ефремов.
В одной из первых сцен картины его герой сильно напивается. В реальной жизни подобный опыт был и у Никиты. По словам артиста, он употреблял алкоголь, чтобы расслабиться.
К сожалению, распитие спиртного часто заканчивалось для артиста проблемами. К знаменитости пришло осознание: напиваясь, он пытался справиться с трудностями.
"Сейчас, я надеюсь, мои отношения с алкоголем закончены. Это не значит, что я против него, просто я свое отгулял", – сказала звезда сериала "Хороший человек".
В Сети пишут, что Никита Ефремов находится в группе риска. Дескать, у знаменитости плохая наследственность, он подвержен всякого рода зависимостям.
Напомним, что Никита Ефремов – сын актера Михаила Ефремова. Уже несколько месяцев родитель звезды сериала "Хороший человек" не сходит со страниц СМИ. В начале лета Михаил спровоцировал аварию в центре Москвы.
В результате ДТП погиб человек. Экспертиза установила, что Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Артист находится под домашним арестом.
Никита Ефремов старается лишний раз не привлекать внимание общественности к собственной персоне. Знаменитость не говорит о личной жизни. Какое-то время он даже отказывался высказывать мнение по поводу резонансного ДТП с участием отца, однако, решившись, поддержал родителя.
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