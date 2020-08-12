Никита Ефремов в детстве пережил домогательство взрослого мужчины

Артист сделал признание на пресс-конференции, посвященной премьере документальной картины "Хватит", которую создали для платформы START. "У меня в жизни был эпизод, когда ко мне приставал человек нетрадиционной сексуальной ориентации", – сказал 32-летний Никита Ефремов.
По словам актера, неприятный эпизод произошел много лет назад на съемках детского фильма. Никита отметил, что на тот момент не был совершеннолетним.
О случившемся Ефремов рассказал только матери. Наследник знаменитости позвонил родительнице и переселился в другой номер. Жаловаться в правоохранительные органы артист не стал.
Никита считает, что в России к насилию относятся своеобразно. Жертв осуждают, поэтому те боятся заявлять на обидчиков. По этой же причине актер не хотел ранее говорить о произошедшем. Знаменитость до сих пор не может видеть сцены насилия на экране.
Не любит артист возвращаться и к некоторым другим воспоминаниям из детства. Например, Никита пытается забыть, как отец в порыве гнева кричал на него, а мать наказывала ремнем. Ефремов добавил, что не так давно родительница просила у него прощения за жестокость в воспитании. "Но все эти эпизоды так вписаны в систему, что кажутся нормальными", – сказал артист.
Напомним, что 20 августа на START покажут сериал "Хороший человек". Главную роль в теленовелле исполнил Никита Ефремов. Режиссером картины выступает Константин Богомолов.
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