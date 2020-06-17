Сутулова обиделась на создателей первой части сериала "Содержанки": Меня очень мало

Актриса расстраивалась из-за того, что в первом сезоне сериала "Содержанки" у нее очень мало экранного времени. Ольга Сутулова могла отказаться от участия в продолжении.

"В первой части меня очень мало. Я, конечно, обиделась и расстроилась", – сказала Сутулова в свежем интервью. Ольгу не устраивал такой порядок вещей, поэтому она могла с легкостью отказаться от участия во втором сезоне "Содержанок".

По словам артистки, работу в теленовелле она получила при довольно странных обстоятельствах. Режиссер первой части проекта Константин Богомолов пригласил ее в кафе на беседу. Параллельно решалась судьба художественного руководителя театра МХТ, поэтому кинематографист метался между заседанием и Сутуловой. Беседа Ольги и Константина затянулась на три часа. Все это время актриса наблюдала, как режиссер бегает туда-сюда. Артистка уверена, что Богомолов взял ее исключительно из уважения и в качестве извинения, ведь она ждала его очень долго.

Богомолов приметил Сутулову в фильме "Троцкий". Режиссеру понравилось, как смело актриса разделась в кадре. Константин выбирал в свой проект смелых женщин. "Так началась моя карьера эротической артистки", – сказала Ольга.

Интересно, что режиссер почти ничего не рассказал актрисе о ее роли в сериале "Содержанки". Сутулова согласилась на работу поддавшись обаянию киношника. Константин очаровал знаменитость.