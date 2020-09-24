"Она влюблена, как кошка. Ходит за мной": звезду сериала "Ольга" застали в объятиях Полицеймако

На съемках сериала "Клиника счастья" Михаил Полицеймако познакомился со звездой ситкома "Ольга" Алиной Алексеевой. Совместная работа сблизила актеров.

На пресс-конференции, посвященной картине "Клиника счастья", Михаил и Алина не скрывали теплых дружеских чувств друг к другу. Перед объективами фотокамер Полицеймако нежно обнимал Алексееву.

"Когда мы только познакомились с Михаилом Полицеймако, у нас была первая смена совместная. И в этот день, точнее в эту ночь, мы должны были сразу играть эротическую сцену. Я ему очень благодарна. Он сделал все, чтобы я… Мы здорово подружились. Я надеюсь, что эта сцена будет выглядеть очень натурально", – поведала Алексеева журналистам.

В сериале "Клиника счастья" Полицеймако досталась роль врача, уролога-андролога Марка. Герой проявляет повышенный интерес к противоположному полу. Любимое занятие Марка – морочить дамам головы.

В любовные сети Марка попадает красавица Соня, именно эту роль исполняет актриса Алина Алексеева. По словам Полицеймако, его герой не воспринимает девушку серьезно.

"В меня влюблена Соня. Она влюблена, как кошка. Ходит за мной. Я иногда развлекаюсь, злю ее. Но не надо говорить, что я в нее влюблен. Повседневное удовольствие", – высказался от лица персонажа Михаил.

Впрочем, ветреному герою все же придется ответить за свои поступки. Именно Соня поставит легкомысленного Марка на место.

"Когда она видит Марка, она начинает нести всякую чушь, - сказала о своей героине Алина Алексеева. – А он каждый раз пользуется моментом, чтобы ее унизить и над ней поиздеваться. Но однажды Соня возьмет свое. Наберется уверенности в себе и все-таки ему отомстит. Слишком много он себе позволяет".

Как писали "Дни.ру", сериал "Клиника счастья" выйдет на экраны весной 2021 года. Главную роль в теленовелле играет Дарья Мороз. Производством занимается "МТС Медиа".