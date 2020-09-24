Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Брошенная мужем онкобольная ведущая призналась в страхе остаться уродом
партнеры
Четверг
24 сентября
Лента новостей
11:50
Погибла дочь артиста Владимира Конкина
11:47
Лукашенко ответил на упреки в тайной инаугурации: Мы никого не должны предупреждать
11:34
Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской
11:33
В Московской квартире обрушился потолок
11:26
"Она влюблена, как кошка. Ходит за мной": звезду сериала "Ольга" застали в объятиях Полицеймако
11:25
Озвучены три варианта объединения России и Белоруссии: Никто ничего не теряет
11:07
Юная Арзамасова ошарашила Урганта откровениями о любви с Авербухом
10:40
"Роман с Харламовым": Самбурская сделала заявление о личной жизни
10:38
"Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности
10:34
В России будут по-новому считать МРОТ: что нужно знать
10:25
Организовавший тайную инаугурацию Лукашенко не верит даже своим чиновникам – политолог
10:25
Грозила инвалидность: Воробей откровенно о судьбе прооперированной дочери
10:17
Умерла французская певица Жюльетт Греко
10:04
"Я вообще ртом работаю": телеведущая оправдалась на Первом канале
09:46
Сексолог назвал причину измены Тарзана: Оконфузился в постели с Королевой
09:44
Могила Борисова утонула сразу после похорон
09:42
Правила получения пособий и субсидий изменятся с октября
09:02
Морщинистая старушка: как выглядит молодящаяся Бабкина без ретуши и фильтров
08:51
Эксперт: Лукашенко нагнетает страхи, чтобы номенклатура не переходила на сторону народа
08:42
"Даже забыл сказать спасибо": Филипп Киркоров обиделся на известного артиста
08:18
Американцы нашли скрытый смысл в выступлении Путина в ООН
05:58
Эксперт: инаугурация Лукашенко спровоцирует новую волну протестов
04:00
Самбурская не может переехать в собственную квартиру: Будто проклятая
02:02
В Сети появились фото голой звезды "Ералаша": Без одежды очень идет
23:56
Роковой аборт и умственно отсталый ребенок: как сложилась судьба звезды советского кино
21:37
Признавшиеся в романе Авербух и Арзамасова впервые вместе появились перед камерами
21:26
Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится "жарко"
20:59
"Я не боюсь возраста": красавица Дарья Мороз превратилась 50-летнего сексолога
20:32
Поможет предотвратить рак: врач о необычных свойствах квашеной капусты
20:19
Иммунолог бьет тревогу о новой мутации коронавируса: в зоне риска – дети
20:18
У Ивана Краско случился инфаркт перед съемками: Нельзя играть плохих людей
20:12
Обама попросил всех американцев написать ему SMS-сообщения на телефон
20:04
Сибирские грибники случайно нашли в лесу метеорит со странными свойствами
19:49
Стюардесса выдрала Жигунову зуб: Удалила нижнюю шестерку
19:30
Рассказавший о болезни Корчевников заявил о желании умереть в России
19:24
Украдены миллионы: дело о мошенничестве депутата Мосгордумы Шереметьева передали в прокуратуру
18:54
Мальчик-аутист скончался от голода из-за коронавирусного карантина
18:51
Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
18:30
Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального
18:11
Айза согласилась выйти замуж за Олега Майами
18:00
Раз в 10 лет: синоптики пообещали уникальное бабье лето
17:58
Каменских без бюстгальтера взбесила народ: Видимо, отношения с Потапом обломались
17:28
"Неужели, это она?": редкий снимок Долиной поразил народ
17:20
Солнцев не может защитить престарелую жену от секты: Взялся за мою Катюху
17:11
Депутаты встретятся с Мишустиным перед рассмотрением нового бюджета
17:08
Вирусолог допустил новую самоизоляцию в России
16:59
Володин призвал депутатов предложить свои варианты пополнения бюджета
16:53
Медики спасают парализованную Кудрявцеву
16:32
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
16:28
Американское оружие для Украины "отказалось" стрелять на глазах у Зеленского
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
Собчак назвала тайную инаугурацию Лукашенко "позорной"
Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии: прошла тайная инаугурация
Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась
Врач успокоил беременную Казарновскую: Как хорошо, что вы именно в таком возрасте рожаете
Путин сделал сенсационное предположение об инциденте с Навальным
Сериалы

"Она влюблена, как кошка. Ходит за мной": звезду сериала "Ольга" застали в объятиях Полицеймако

Михаил Полицеймако. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
На съемках сериала "Клиника счастья" Михаил Полицеймако познакомился со звездой ситкома "Ольга" Алиной Алексеевой. Совместная работа сблизила актеров.
прочитано 249 раз

На пресс-конференции, посвященной картине "Клиника счастья", Михаил и Алина не скрывали теплых дружеских чувств друг к другу. Перед объективами фотокамер Полицеймако нежно обнимал Алексееву.

ПО ТЕМЕ

Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз

"Я не боюсь возраста": красавица Дарья Мороз превратилась 50-летнего сексолога

Ольга – 3 сезон (сериал)

"Когда мы только познакомились с Михаилом Полицеймако, у нас была первая смена совместная. И в этот день, точнее в эту ночь, мы должны были сразу играть эротическую сцену. Я ему очень благодарна. Он сделал все, чтобы я… Мы здорово подружились. Я надеюсь, что эта сцена будет выглядеть очень натурально", – поведала Алексеева журналистам.

В сериале "Клиника счастья" Полицеймако досталась роль врача, уролога-андролога Марка. Герой проявляет повышенный интерес к противоположному полу. Любимое занятие Марка – морочить дамам головы.

Фото: Дни.ру

В любовные сети Марка попадает красавица Соня, именно эту роль исполняет актриса Алина Алексеева. По словам Полицеймако, его герой не воспринимает девушку серьезно.

"В меня влюблена Соня. Она влюблена, как кошка. Ходит за мной. Я иногда развлекаюсь, злю ее. Но не надо говорить, что я в нее влюблен. Повседневное удовольствие", – высказался от лица персонажа Михаил.

Впрочем, ветреному герою все же придется ответить за свои поступки. Именно Соня поставит легкомысленного Марка на место.

"Когда она видит Марка, она начинает нести всякую чушь, - сказала о своей героине Алина Алексеева. – А он каждый раз пользуется моментом, чтобы ее унизить и над ней поиздеваться. Но однажды Соня возьмет свое. Наберется уверенности в себе и все-таки ему отомстит. Слишком много он себе позволяет".

Как писали "Дни.ру", сериал "Клиника счастья" выйдет на экраны весной 2021 года. Главную роль в теленовелле играет Дарья Мороз. Производством занимается "МТС Медиа".

Автор: 24 сентября 2020, 11:26

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Стрельба и перекрытие дорог: на протестах в Белоруссии становится "жарко"
Дума предложит Бундестагу совместно контролировать ситуацию вокруг Навального
Тихановская назвала инаугурацию Лукашенко "уходом на пенсию"
Политолог о сокрытии даты инаугурации Лукашенко: Выглядит странно и беспомощно

Шоу-бизнес

"Роман с Харламовым": Самбурская сделала заявление о личной жизни
"Мечтаю услышать детский смех": 49-летняя Анита Цой рассказала о беременности
Грозила инвалидность: Воробей откровенно о судьбе прооперированной дочери
"Я вообще ртом работаю": телеведущая оправдалась на Первом канале

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим

Артистке удалось преодолеть все разногласия
Шоу-бизнес

"Каждая семья проходит через кризис": Наташа Королева впервые высказалась после измены мужа

Артистка выступила с сообщением
Шоу-бизнес

Не Борисов: раскрыта настоящая фамилия умершего ведущего "Русского лото"

Какую тайну скрывал ведущий
Шоу-бизнес

Солнцев не может защитить престарелую жену от секты: Взялся за мою Катюху

Шоумен не знает, что делать

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко взорвался из-за обвинений в переманивании Загитовой: Совсем ку-ку?
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+