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Сериалы
Чумазый Генри Кавилл обнародовал фото со съемок продолжения

Чумазый Генри Кавилл обнародовал фото со съемок продолжения "Ведьмака": Больше нет накладной лысины

Генри Кавилл. Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Британский артист Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемочной площадки сериала "Ведьмак". Знаменитость показала, как избавляется от образа Геральта из Ривии.
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Артист показал снимок, сделанный после работы над очередной сценой. Чумазый Генри Кавилл сидит перед зеркалом, а в это время гримеры снимают с него парик. По словам звезды сериала "Ведьмак", перевоплощение в героя серии книг писателя Анджея Сапковского – большой труд.

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Кавилл признался, что в этом году специалисты решили гримировать его иначе. Теперь артисту не приходится носить под париком накладную лысину. "Всего несколько фунтов медицинской ленты двух видов и немного клея", – рассказал Генри. Исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" отметил, что снимать накладные волосы после долгой смены – большая радость.

Также Генри познакомил поклонников с гримерами, без которых перевоплощение было бы невозможно. По словам артиста, женщин, запечатленных с ним, зовут Жаки и Альвия. "Их прикосновения по-ангельски искусны", – сказал артист.

Рассказала звезда сериала "Ведьмак" и о переменах, которые произошли на площадке из-за пандемии коронавируса. Киношники получили целый список предписаний, которые четко выполняют. "Здесь, в Каэр Морхен, мы сдаем тесты дважды в неделю!" – поведал Генри Кавилл.

Напомним, творческий коллектив сериала "Ведьмак" вернулся к съемкам 12 августа. Ранее работа над вторым сезоном теленовеллы на несколько месяцев была заморожена из-за коронавируса.

Автор: 21 августа 2020, 13:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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