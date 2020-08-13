Режиссер Стивен Суржик сообщил о возобновлении съемок второго сезона "Ведьмака"

В Лондоне запущен процесс создания новой части популярной теленовеллы о приключениях Геральта из Ривии. На площадку уже вернулись исполнители главных ролей Генри Кавилл, Фрея Аллан и другие.
Над первыми двумя эпизодами сериала "Ведьмак" работает режиссер Стивен Суржик. В личном микроблоге постановщик подтвердил старт проекта.
По словам Суржика, творческий коллектив теленовеллы настроен позитивно. При этом все проявляют осторожность и соблюдают противоэпидемиологические меры.
Режиссер поблагодарил команду сериала "Ведьмак" за находчивость. Коллектив придумал новые способы коммуникации, которые помогают служащим площадки находиться в менее тесном контакте.
Также Стивен Суржик опубликовал фото экрана камеры. "Осталось всего три минуты до момента, когда мы второй раз приступим к съемкам второго сезона "Ведьмака", – написал кинематографист.
Работа над вторым сезоном сериала "Ведьмак" была заморожена в феврале. Киноделы остановили производство из-за пандемии коронавирусной инфекции. От коварной заразы пострадал актер Кристофер Хивью, исполняющий роль Нивеллена.
Киношники отстают от графика на полгода. По некоторым данным, премьера второго сезона сериала "Ведьмак" состоится не раньше сентября 2021-го.
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