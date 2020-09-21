Звезда сериала "Кухня" стала мамой во второй раз

О пополнении в семье знаменитость сообщила в соцсетях. Артистка опубликовала снимок с младенцем. В кадре Валерия Федорович нежно прижимает кроху к себе.
По словам звезды сериала "Кухня", 17 сентября она родила сына. Имя малыша Валерия называть не стала.
Федорович отметила, что в день появления на свет ее первенца, Германа, шел снег и светило солнце. Когда же артистка попала в роддом во второй раз, за окном сначала лило как из ведра, однако позднее погода наладилась и даже вышла радуга.
"Лера!!!! Ура!!! Такая радость!!! Поздравляю!♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Поздравляю! Это прекрасно ❤️Сил вам побольше)😍", "Лера, наши поздравления!!!! Здоровья тебе и твоему сынишке!!!! 💐", – поздравляют актрису подписчики.
Напомним, старшего сына Германа звезда сериала "Кухня" родила в 2018 году. О появлении наследника артистка сообщила только через три месяца после родов. Личность отца первенца Валерия Федорович до сих пор скрывает. Нынешнего избранника и папу второго сына артиста также не афиширует.
Известно, что в 2013 году Валерия Федорович вышла замуж за актера Максима Онищенко. Этот брак не был долгим. Супруги тихо развелись, не привлекая внимания общественности.
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