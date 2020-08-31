Актер сериалов "Кухня" и "СеняФедя" рассказал о женитьбе

39-летний артист еще не был в браке. 16 лет назад звезда сериала "СеняФедя" собиралась создать семью с коллегой по цеху Екатериной Юдиной. С возлюбленной Михаил Тарабукин познакомился на съемках сериала "Солдаты". Артист приложил много усилий, чтобы завоевать сердце девушки.
Тарабукин и Юдина так и не поженились. "В результате все закончилось грустно… Увы, я не из тех, кто пишет на асфальте мелом: "Я тебя люблю", – признался актер.
Сегодня Михаил Тарабукин счастлив в новых отношениях. Имя возлюбленной артист называть не хочет. Зазноба актера родом из Москвы.
Актер сериала "СеняФедя" поведал, что его девушка заядлая путешественница. В этом вопросе, по словам артиста, их вкусы не совпадают. Тарабукина утомляют перелеты и переезды.
Актер любит делать подарки возлюбленной. Михаил старается одаривать близких полезными, практичными вещами. Например, не так давно артист купил избраннице модный и функциональный планшет.
Жениться Михаил Тарабукин пока не собирается. Артист не хочет связывать себя обязательствами. Между тем звезда сериала "Сеня Федя" не исключает, что в будущем он изменит решение. "Если почувствую, что для моей избранницы необходима свадьба, обязательно женюсь", – сказал актер.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
Безработица в стране.
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь