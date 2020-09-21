44-летняя звезда сериала "Балабол" отказалась от замужества

Звезда сериалов "Балабол", "Светофор" и "Гражданка начальница" призналась, что в ЗАГС не торопится. 44-летняя Ирина Низина порассуждала о замужестве и усыновлении.

Артистка долгие годы состоит в отношениях с коллегой по цеху Алексеем Мясниковым. По словам Ирины Низиной, узаконивать отношения с избранником она не собирается. Знаменитость считает, что штамп в паспорте ничего не значит.

"В общем, я не хочу замуж!" - сказала 44-летняя звезда. Низина с большим удовольствием погуляла бы на свадьбе подруги.

Ирина отметила, что с некоторых пор говорить об Алексее публично отказывается. Знаменитость придерживается мнения, что счастье любит тишину.

Детей у Низиной и Мясникова нет. Актриса не исключает, что в будущем станет мамой. Ирина задумывалась об усыновлении. Между тем знаменитость понимает, что надо подумать дважды, прежде чем взять малыша из детского дома. "Но всегда есть опасность, что скажется генетика биологических родителей", – сказала звезда сериала "Балабол".

Напомним, Ирина Низина и Алексей Мясников познакомились в театре. Артисты несколько лет были только коллегами. Романтические отношения звезд начались после совместной работы в спектакле. В постановке герои Ирины и Алексея страстно целуются. Влечение на сцене перешло в реальную жизнь.