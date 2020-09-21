Прилучного разыскивают из-за развода с Муцениеце

Звезда сериала "Мажор" задолжала государству. Павла Прилучного ищут приставы.

Знаменитый актер оказался в базе должников. Теперь звездой сериала "Мажор" интересуются судебные приставы Новосибирской области. В этом регионе артист прописан.

Павел Прилучный не погасил судебные издержки. Артист забыл оплатить квитанцию за расторжение брака с актрисой Агатой Муцениеце. Павел задолжал казне 200 рублей. Как сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов региона, с 20 августа началось исполнительное производство.

Интересно, что экс-супруга звезды сериала "Мажор" в базе ведомства отсутствует. Актриса Агата Муцениеце оплатила все необходимые пошлины. Говорить с прессой по поводу экс-мужа и его долгов звезда не хочет.

Отметим, что Павел Прилучный не в первый раз забывает выполнить обязательства. Ранее знаменитость уже разыскивали должностные лица. Налоговая требовала у звезды сериала "Мажор" 150 тысяч рублей. Также у артиста был неоплаченный штраф в пять тысяч рублей за неправильную парковку.

Тогда Агата Муцениеце за супруга заступалась. Актриса говорила, что у ее избранника слишком много работы. Знаменитость ругала налоговиков, отмечая, что в ведомстве настоящий бардак. "Если бы система была удобной, прозрачной, не было бы долгов", – отмечала Муцениеце.