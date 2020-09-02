Звезда сериала "Воронины" об умершем Борисе Клюеве: Для недругов был колючим и непонятным

Дронов поведал, что знал Клюева только с хорошей стороны. Георгий старался равняться на Бориса Владимировича как на старшего товарища и более опытного коллегу по цеху.
Звезда сериала "Воронины" добавила, что Борис Клюев для людей хороших был добрым и отзывчивым. Между тем по отношению к недругам он вел себя иначе. "Наверное, для людей глупых, озлобленных или завистливых он был колючим и непонятным", – заметил Дронов.
В ситкоме "Воронины" Дронов и Клюев играли отца и сына. В 2012 году работа Бориса Владимировича в теленовелле была высоко оценена профессиональным сообществом – артист получил премию ТЭФИ.
Георгий считает, что Клюев был мастером своего дела. На площадке молодые актеры на него ориентировались. "Ненавязчиво, но мощно своим примером тянул нас не столько к профессии, сколько к профессионализму", – поведал Георгий.
Кинопапа Георгия Дронова всегда был готов к экспериментам в кадре. Знаменитость не знала слова "нет", если дело не касалось чего-то пошлого или глупого. Борис Клюев, по словам звезды сериала "Воронины", выполняя поставленные режиссером задачи, всегда добавлял что-то от себя. "Делая это очень талантливо, озорно", – подчеркнул Дронов.
Напомним, народный артист России Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября. Знаменитость продолжительное время боролась с раком легких. Прощание с Борисом Клюевым, предположительно, состоится 4 сентября в Малом театре. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.
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