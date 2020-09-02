Актриса Софья Зайка: "Я такая же прямолинейная, как моя героиня Ася из сериала "Фитнес"

7 сентября в 18:00 мск на ТНТ состоится премьера четвертого сезона сериала "Фитнес". Главную роль в популярном ситкоме играет очаровательная Софья Зайка. "Дни.ру" удалось поговорить с артисткой.

"Дни.ру": Можете поделиться впечатлениями от съемок новой части сериала "Фитнес"? Вероятно, встретить коллег после самоизоляции – настоящий праздник.

С.З: На самом деле, мы начали снимать чуть пораньше – еще до начала карантина. А потом, в конце марта, сделали паузу, и возобновили съемки уже в июне.

Обычно, когда мы снимаем сезоны, мы понимаем, что есть съемочный период длиной в три месяца, после которого будет отдых. А тут нас внезапно и резко закрыли. Поэтому после снятия ограничений было ощущение, что все изголодались по работе, соскучились друг по другу. Все были очень рады вернуться к съемкам.

"Дни.ру": Сериал "Фитнес" с успехом прошел три сезона, у него хорошие рейтинги. Почему он так полюбился зрителям? Возможно, это произошло на фоне повального увлечения ЗОЖ?

С.З: Конечно. По большому счету, "Фитнес" – это первый сериал, в котором педалируется эта тема. Кроме того, наш сериал – не только про спорт, но и про дружбу, про любовь. Все это происходит вокруг спорта. Вообще я думаю, что тема здорового образа жизни актуальна всегда. Но, мне кажется, главное, за что "Фитнес" так полюбили – это доброта. Мы делаем очень добрый сериал, в котором вообще нет отрицательных персонажей. Они такие разные, и в каждом эпизоде с нашими героями зритель может узнать себя, это тоже важно.

"Дни.ру": У Вас много общего с вашим персонажем из "Фитнеса" Асей?

С.З: Определенное сходство есть. Вообще у нас в профессии, как правило, все устроено так: персонаж – это я плюс кто-то. Поэтому в любом персонаже актер может обнаружить черты своего характера, или же дополнить ими своего героя. Я, особенно в первом сезоне "Фитнеса", когда зрители только начали знакомиться с персонажами, достаточно много сходств видела с Асей. Я такая же прямолинейная, как Ася – она рубит правду-матку, это мне тоже свойственно. Присуща мне и наивность моей героини, порой детская.

"Дни.ру": Какого персонажа Вы мечтаете сыграть, но пока не удавалось? Хотите попробовать что-то абсолютно новое?

С.З: Конечно. Мне почему-то не дают играть сильных злодеек, а мне это было бы очень интересно. Бывают у меня немного стервозные героини, но злых не было. Мне хочется попробовать себя в бандитском образе, для меня это была бы роль на сопротивление, о которой мечтают практически все актеры.

"Дни.ру": Расскажите, когда Вы снимались в фильме "Холоп", было ли у Вас предчувствие, что он настолько выстрелит?

С.З: Было! Мы снимали его два года назад в хороших условиях, а по атмосфере на площадке можно сказать многое. Отношение Клима Шипенко ко всему процессу, к сценаристам, к актерам было теплым и дружеским, он – надо отдать ему должное – создавал волшебную атмосферу, а ведь она во многом зависит именно от режиссера. Команда собралась прекрасная. Помню, как мы сидели с Олей Дибцевой и думали о том, что проект получится очень хорошим. Я уже говорила эту фразу и убеждаюсь в этом все сильнее – все прекрасное делается в любви. "Холоп" снимался именно так. Поэтому у меня было предчувствие, что мы снимаем качественный проект, который зритель полюбит, как полюбили его мы.

"Дни.ру": После частичного открытия границ многие поехали на зарубежные курорты, которые из-за пандемии были недоступны. Планируете отправиться на чужбину позагорать? А может, сердцу милее родные просторы?

С.З: Я очень люблю заграничные путешествия, но в силу обстоятельств я сейчас отдыхала у себя на родине, в Сибири. Провела там два месяца, ощущения – будто побывала на курорте. Мне хочется на океаны, на моря – бывать там хотя бы раз в год. Но я не знаю, когда мне это удастся. Сейчас у меня месяц выходных – и я не думаю, что за этот месяц все границы откроют – а потом будет очень плотный график. Поэтому я буду отдыхать на просторах нашей страны, но и это тоже хорошо – в России очень красивая природа и есть, что посмотреть.

"Дни.ру": Вы сказали, что в скором времени Вас ждет плотный график. Поделитесь своими планами?

С.З: Знаете, у меня есть такой принцип – я не говорю ничего до того дня, как не выйду на площадку и не снимусь в первой сцене. Как только это случится, я сразу же буду всем рассказывать о новых проектах. Это не суеверие – просто традиция.

"Дни.ру": Некоторые деятели музыки и кино из России активно следят за тем, что сейчас происходит в Белоруссии, комментируют, делятся мыслями. Как Вы относитесь к происходящему в соседнем государстве? Участвовали когда-нибудь в митинге?

С.З: В митингах участвовать мне не доводилось. То, что происходит в Беларуси – это страшно. Мне хочется, чтобы это поскорее закончилось, и чтобы победила правда и справедливость.

"Фитнес" – с 7 сентября на ТНТ!