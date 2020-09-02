"Мой любимый": звезда сериала "Воронины" рыдает из-за смерти Клюева

Коллеги выразили слова поддержки родным и близким умершего Бориса Клюева. Одной из первых стала его коллега по съемкам Екатерина Волкова.

Актриса на протяжении нескольких лет играла с Борисом Клюевым в сериале "Воронины". Она всегда считала его своим учителем и другом.

Артистка посвятила душераздирающий пост звезде в своем инстаграм-аккаунте. "Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг", – обратилась она к коллеге. Волкова отметила, что, приходя на съемку, молодые актеры называли Клюева папой, а он на это улыбался.

Смерть артиста подкосила звезду сериала "Воронины". "Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю", – высказалась Волкова. Она поблагодарила Бориса Клюева за то, что он был рядом и помогал ей. Знаменитость добавила, что актер навсегда останется в сердцах зрителей.

Напомним, умер Борис Клюев 1 сентября в возрасте 76 лет от рака легких. Со страшной болезнью он боролся несколько лет. Год назад появилась информация, что артист смог излечиться от онкологического заболевания. Однако в январе этого года он рассказал, что все еще продолжает борьбу за жизнь.

Как писали "Дни.ру", за полувековую карьеру Борис Клюев на сцене Малого театра исполнил более 70 ролей. Известность ему принесли роли Рошфора в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" и шпиона Трианона в картине "ТАСС уполномочен заявить…".