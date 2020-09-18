Возлюбленной Антона Лапенко оказалась актриса из сериала "Чики"

В Сочи подходит к концу ежегодный фестиваль "Кинотавр". Многие звезды отечественной киноиндустрии сейчас находятся на черноморском побережье. Среди гостей смотра были замечены актриса Алена Михайлова и ее коллега Антон Лапенко.
Знаменитости вместе появились в ресторане. Актер держал подругу в объятиях. Парочка прошлась вдоль столов и, не найдя свободных мест, отправилась на пляж. Очевидцы даже смогли сфотографировать Алену и Антона.
Ранее в интервью Юрию Дудю, Антон Лапенко признавался, что его сердце несвободно. Тогда актер отказался называть имя избранницы. Знаменитость отметила, что отношения находятся на ранних этапах, поэтому афишировать их он опасается. "Я переживаю сейчас очень приятный момент в жизни", – говорил Антон Юрию.
Отметим, Антон Лапенко и Алена Михайлова вместе снимались в сериале "Чики". Лента повествует о проститутках, которые решили завязать с преступной деятельностью. Бывшие жрицы любви пытаются открыть собственный фитнес-клуб.
В "Чиках" Антон Лапенко играл возлюбленного персонажа актрисы Варвары Шмыковой. В интервью актеры признавались, что на съемках сериала у них обоих случился первый кинопоцелуй.
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