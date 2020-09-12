Звезды сериала "Чики" во главе с Горбачевой забыли о страшной угрозе

11 сентября у подножия Зимнего театра великолепными вечерними нарядами похвастались Катерина Шпица, Виктория Толстоганова, Юлия Хлынина, Аглая Тарасова и ее мама Ксения Раппопорт. Также среди гостей смотра можно было заметить звезд сериала "Чики" Ирину Горбачеву, Ирину Носову и Варвару Шмыкову. Ради "Кинотавра" знаменитости забыли о страшной угрозе – коронавирусной инфекции.
Отметим, что знаменитый киносморт обычно проводится в июне. Из-за пандемии фестиваль перенесли на сентябрь.
Боле того, организаторам пришлось поменять формат мероприятия. Руководство "Кинотавра" приняло все необходимые меры безопасности. В зрительном зале гостей сажали через кресло. На входе всем выдавали медицинские маски.
В этом году киносмотр больше похож на бизнес-конференцию. Фестиваль не предусматривает вечеринок, банкетов или иной развлекательной программы. Гости будут наслаждаться только кино.
Вести "Кинотавр" доверили Артему Ткаченко. Основной темой церемонии открытия стала пандемия. Организаторы показали шуточную постановку об эпидемии.
Первую награду получил режиссер Андрей Хржановский. Мультипликатору вручили приз за бесценный вклад в кинематограф.
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