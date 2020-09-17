Взяла измором: звезда сериала "Чики" полгода добивалась будущего мужа

Звезда сериала "Чики" сделала откровенное признание. 28-летняя Варвара Шмыкова рассказала о том, как начинались ее отношения с мужем.

Артистка и ее избранник, оператор Евгений Козлов, познакомились в 2011 году. Первая встреча молодых людей состоялась в кафе. В 2017 году Варвара Шмыкова родила супругу сына. Наследника влюбленные назвали Корней.

"Я своего мужа добивалась первые полгода", – призналась Варвара в свежем интервью. Артистка добавила, что под "добивалась" в ее случае подразумевается активное внимание. Шмыкова первая писала и звонила Козлову, приезжала, пыталась всегда быть рядом.

Подруги такое поведение артистки не приветствовали. Приятельницы советовали Варваре не проявлять настойчивость, не надоедать мужчине.

Между тем рядом со звездой сериала "Чики" был человек, который всячески ее поддерживал. Друг актрисы, Петр Скворцов, наоборот, считал, что та все делает правильно. Варвара послушала Петю.

Актриса призналась, что благодаря мужу избавилась от комплексов. Знаменитость перестала стесняться несовершенства своего тела. "Я в этот момент поняла, что я красивая, оказывается", – сказала звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова.

Как писали "Дни.ру", не так давно актриса сообщила о нестабильном психоэмоциональном состоянии. У Варвары Шмыковой начались панические атаки.