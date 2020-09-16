Узнавшая о беременности Риз Уизерспун пришла в ужас

Голливудская дива Риз Уизерспун считает, что слишком рано стала мамой. Знаменитость родила первенца в 22 года.

44-летняя актриса стала гостьей шоу коллеги по цеху Дрю Бэрримор. Риз Уизерспун рассказала подруге, что, узнав о первой беременности, пришла в ужас. "Я была очень напугана", – сказала артистка.

Уизерспун отметила, что в 22 года ее карьера только начиналась. Ребенок мог поставить крест на мечтах Риз. Знаменитость не знала, как совмещать работу и материнство.

Воспитывать дочь Аву артистке помогали родственники. Уизерспун приходилось часто разлучаться с наследницей из-за съемок. "Я была такой же, как и все остальные мамы, которые пытались воспитывать своих детей" – заметила актриса.

Сегодня Риз Уизерспун крупная фигура в американской киноиндустрии. Она не только артистка первого эшелона, но и успешный продюсер. Сейчас знаменитость может диктовать свои условия людям, которые хотят с ней сотрудничать. Но 20 лет назад, по словам Риз, все было иначе. Ей приходилось разрываться между работой и домом.

Напомним, у Риз Уизерспун трое детей. От брака с коллегой по цеху Райаном Филлиппом у звезды есть дочь Ава и сын Дикон. В союзе с агентом Джимом Тотом актриса родила мальчика, которого назвали Теннесси.