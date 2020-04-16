Предлагаем вашему вниманию лучшие сериалы 2019 года. Многие из кинопроектов сразу же стали шедеврами, они горячо обсуждались во всем мире. Например, "Чернобыль" – не просто хороший, интересный телесериал, он смотрится на одном дыхании и повествует о событиях, о которых многие предпочитают не говорить.

Сериал "Чернобыль"

Кинопроект Йохана Ренка обсуждался миллионами зрителей в нашей стране. Он получил восторженные отзывы от кинокритиков, и, исходя из рейтингов, считается едва ли не лучшим сериалом в истории кинематографа. Премьера состоялась 6 мая 2019 года.

Сюжет

26 апреля через час с лишним после полуночи происходит пожар и взрыв на чернобыльской атомной электростанции. Поначалу никто из властей даже не подозревал, насколько сильным будет масштаб катастрофы. На место пребывает физик-ядерщик Валерий Легасов, который считает, что мир стоит на пороге ужасной трагедии. Однако власти стараются скрыть последствия катастрофы, и талантливый ученый пытается им противостоять.

Актерский состав

Джаред Харрис

Стеллан Скарсгард

Эмили Уотсон

Джесси Бакли

Адам Нагаитис

Пол Риттер

Роберт Эммс

Сэм Тротон

Карл Дейвис

Где смотреть

Все пять серий картины смотрятся на одном дыхании. Мы поможем посоветовать посмотреть их в различных онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии

Возможно, когда-нибудь выйдет очередной кинопроект, посвященный чернобыльским событиям. Однако данный телесериал официально закрыт, и второго сезона точно не будет.

Сериал "Мандалорец"

Список лучших фантастических сериалов 2019 года не обходится без "Мандалорца". Очередной спин-офф "Звездных войн" получился интересным. Мы советуем посмотреть его фанатам популярной саги про противостояние в космосе. Премьерный показ состоялся 12 ноября 2019 года.

Сюжет

Главный герой – одинокий охотник за головами, выполняющий крупные заказы. Однажды во время одного из поручений он отправляется на далекую планету. Здесь ему предстоит выполнить задание – взять "груз" и вернуть его заказчику. Однако мандалорец понимает, что втянут в опасную историю. Он решает действовать по-своему, обрекая себя на постоянное преследование, в том числе со стороны своих коллег.

Актерский состав

Педро Паскаль

Карл Уэзерс

Рио Хэкфорд

Джина Карано

Вернер Херцог

Ник Нолти

Тайка Вайтити

Эмили Суоллоу

Мисти Росас

Крис Бартлетт

Где смотреть

Любителям "Звездных войн" обязательно стоит посмотреть "Мандалорца". Сериал можно с легкостью найти в Сети.

Когда новые серии

Второй сезон точно будет. Предполагается, что новые эпизоды телесериала выйдут в конце 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты на 2021 год.

Сериал "Жизни матрешки"

Один из лучших проектов 2019 года совмещает в себе сразу несколько жанров: комедию, фантастику, детектив и драму. Премьерный показ состоялся 1 февраля 2019 года.

Сюжет

Наде исполняется 36 лет: вот она стоит перед зеркалом в ванной, затем отправится к гостям, немного пообщается с ними, после чего… погибнет. Затем она вновь очнется в ванной. История повторяется постоянно. Надя начинает понимать, что ей нужно сделать что-то, чтобы выйти из этой временной петли. Вот только героиня все время погибает – что бы она ни сделала.

Актерский состав

Наташа Лионн

Грета Ли

Ребекка Хендерсон

Элизабет Эшли

Джереми Бобб

Чарли Барнетт

Ритеш Раджан

Юл Васкес

Даша Поланко

Брендан Секстон III

Где смотреть

Можно посмотреть этот интересный сериал на различных порталах, посвященных кино. Вот список официальных источников:

NETFLIX

Когда новые серии

Уже официально объявлено, что выйдет второй сезон. Ориентировочно новые серии появятся во второй половине 2020 года.

Сериал "Почему женщины убивают"

Кинопроект неожиданно ворвался в список лучших телесериалов 2019 года. Одним из секретов успеха является приглашение звезды Голливуда Люси Лью. Премьера состоялась 15 августа 2019 года.

Сюжет

В разное время в одном особняке проживают три женщины. Первая – счастливая домохозяйка, которая наслаждается тихой и мирной семейной жизнью. Вторая – светская львица, проживающая в доме в 80-х годах 20 века (через 20 лет после первой героини). Третья – талантливая девушка-адвокат, сделавшая себе неплохую карьеру в 21 веке. Всех трех дам объединяет одно – им изменяют мужчины.

Актерский состав

Люси Лью

Джиннифер Гудвин

Кирби Хауэлл-Баптист

Александра Даддарио

Сэм Джагер

Сэди Кальвано

Джек Девенпорт

Рейд Скотт

Алисия Коппола

Лео Ховард

Где смотреть

Советуем посмотреть все серии в онлайн-кинотеатрах, специализирующимся на показе многосерийного кино:

Когда новые серии

О том, что кинопроект продлен, стало известно еще в 2019 году. Ожидается, что новые эпизоды выйдут ближе к концу 2020 года.

Сериал "Утреннее шоу"

Этот интересный телесериал приковал внимание зрителей, ведь здесь снимается сама Дженнифер Энистон. Он предлагает окунуться в пучину амбиций, эгоизма и стремления к безграничной власти. Премьера состоялась 1 ноября 2019 года.

Сюжет

Героиня – Алекс Леви, симпатичная женщина, ведущая популярного утреннего шоу в Америке. Однажды ее коллегу увольняют из-за сексуального скандала. Алекс недовольна этой ситуацией, и в скором времени она узнает, что руководство планирует ее заменить. Главной героине придется что-то предпринимать, чтобы сохранить свое заветное денежное место.

Актерский состав

Дженнифер Энистон

Стив Карелл

Риз Уизерспун

ДеШон Терри

Виктория Тейт

Билли Крудап

Марк Дюпласс

Гугу Эмбата-Ро

Нестор Карбонелл

Карен Питтман

Где смотреть

Сериал "Утреннее шоу" легко найти в Сети.

Когда новые серии

Официально объявлено, что второй сезон выйдет на экраны, однако точной даты нет. Изначально создатели говорили, что премьера второй части состоится в ноябре 2020 года. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире сроки могут быть сдвинуты.

Лучшие сериалы 2019 года, представленные выше, смотрятся на одном дыхании. Актерский состав во всех картинах собран отличный. А рейтинги и отзывы зрителей говорят о высоком качестве сюжета и съемок.