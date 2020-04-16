Главная Рейтинг сериалов Новости Промокод на ivi: 14 дней бесплатно

Топ новостей

"Десять дней пьет": неадекватный Прилучный набросился на Муцениеце и детей
Назван единственный способ спасти Россию от коронавируса
Вскрылись подробности состояния госпитализированной Бабкиной
Объявлена дата окончания карантина из-за коронавируса
"Она ушла из жизни": Цискаридзе довел до слез Порошину словами об утрате
партнеры
Четверг
16 апреля
Лента новостей
15:37
"Дамский "пирожок" видел только в кино про любовь": откровенное признание Меньщикова
15:36
Лучшие сериалы 2019
15:22
"Зашейте себе рот!": Павел Воля унизил полнеющих на карантине людей
15:07
Есть погибший: в Санкт-Петербурге произошло жуткое ДТП (видео)
14:48
"Страшно стало": Утяшева боится потерять семью из-за инфекции
14:44
В Дагестане от коронавируса скончалась беременная женщина
14:44
Кремль ответил на вопрос об отмене парада Победы – 2020
14:43
Ждите летом: назван неожиданный переносчик коронавируса
14:37
Вот это поворот! Любовь Успенскую закрыли в камере с проститутками
14:36
У забеременевшей жены Малинина начался страшный токсикоз
14:26
Сдавшая позиции на карантине Решетова перепугала россиян
14:09
"Крутышка!": обнаженная Брежнева в ванной свела народ с ума
14:02
Под Москвой возле кладбища нашли труп мужчины
14:00
Режиссер сериала "Зулейха открывает глаза" оправдался за отступление от оригинальной истории
13:49
Популярная певица заявила о своих отношениях с Киркоровым
13:39
Валерию удовлетворили на шоу "Маска"
13:07
"Улицы разбитых фонарей" спасли популярного режиссера и его семью
13:07
"Это унижение!": потерявший волосы сын Бледанс с синдромом Дауна вызвал фурор
13:06
Режиссер "Мастера и Маргариты" смутил Корчевникова рассказом о съемках с голой Ковальчук
13:04
Дума оперативно решит вопрос об освобождении выплат врачам от НДФЛ
12:45
В Дагестане застрелили напавшего на полицейских мужчину
12:14
Экс-участница "Холостяка" Полина Гренц: Все дошло до нервной булимии
12:12
Пугающая статистика: за сутки в России выявлено около 3,5 тысячи зараженных коронавирусом
12:06
Росту числа заболевших коронавирусом в Москве найдено объяснение
11:56
Федосеева-Шукшина откровенно о личной жизни: Не понимаю, за что я была так наказана
11:52
"Как два разных мира": обвешанную бриллиантами Топурию разнесли в пух и прах
11:41
Народ проклинает Чулпан Хаматову
11:31
У Камчатки зафиксировали несколько землетрясений
11:20
Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса
11:05
"Один из самых прекрасных вирусов": Малышева шокировала словами о COVID-19
11:05
На Рублевке произошел серьезный пожар
11:02
Заряжайте на могиле крем и воду: Началова подала странный знак с того света
10:52
"Начала разбирать вещи в шкафах": оставшаяся без работы звезда "Ворониных" нашла выход
10:43
В Москве за сутки почти 200 человек вылечились от коронавируса
10:12
"Специально": Бородина сделала заявление об изменах мужа
10:00
Под Москвой поймали подозреваемых в разбойном нападении
09:59
"Какой огурец!": молодящаяся Пугачева облизала престарелого Джигарханяна
09:45
"Моим слезам не было конца": Лера Кудрявцева о "предательстве" близкого человека
09:34
Врачи московской больницы №15 поддержали пациентов доброй улыбкой
09:27
Целую тебя в губоньки: разругавшаяся с дочерью Успенская живет с женщиной
09:23
Жасмин подставила Пугачеву в день рождения
09:13
"Разлагающийся монстр": молодая жена Петросяна вылила ушат помоев на Ивлееву
09:12
Положила в рот: выходка располневшей Пугачевой неприятно удивила народ
08:38
Состояние изменилось: инфицированную Бабкину перевезли в другую больницу
08:16
"Нулевой пациент": раскрыто происхождение коронавируса
06:28
"Все строго засекречено": что происходит в закулисье шоу "Маска"
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 апреля 2020 года
04:37
"Бабушки выдавливают из себя секс": оголившую грудь Бондарчук засмеял народ
02:09
Принц Чарльз взбесил королеву Елизавету II
00:13
"Совсем делать нечего?!": Кожевникова унизила коллег за лицемерие
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Я предохраняюсь!": Цымбалюк-Романовская обслуживает одиноких стариков на дому
"Пять лет": Бузова выставила напоказ дочку от Манукяна
Дерзкое покушение на Аллу Пугачеву: кто и зачем заказал убийство Примадонны
Страдающая от водки и сладкого Лолита решила отдать продукты соседям
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Продержалась 8 часов: Кудрявцева рассказала о первом сексе
Сериалы

Лучшие сериалы 2019

Фото: Britta Pedersen/dpa/www.globallookpress.com
Предлагаем вашему вниманию лучшие сериалы 2019 года. Многие из кинопроектов сразу же стали шедеврами, они горячо обсуждались во всем мире. Например, "Чернобыль" – не просто хороший, интересный телесериал, он смотрится на одном дыхании и повествует о событиях, о которых многие предпочитают не говорить.
прочитано 90 раз

Сериал "Чернобыль"

Кинопроект Йохана Ренка обсуждался миллионами зрителей в нашей стране. Он получил восторженные отзывы от кинокритиков, и, исходя из рейтингов, считается едва ли не лучшим сериалом в истории кинематографа. Премьера состоялась 6 мая 2019 года.

Сюжет

26 апреля через час с лишним после полуночи происходит пожар и взрыв на чернобыльской атомной электростанции. Поначалу никто из властей даже не подозревал, насколько сильным будет масштаб катастрофы. На место пребывает физик-ядерщик Валерий Легасов, который считает, что мир стоит на пороге ужасной трагедии. Однако власти стараются скрыть последствия катастрофы, и талантливый ученый пытается им противостоять.

Актерский состав

  • Джаред Харрис
  • Стеллан Скарсгард
  • Эмили Уотсон
  • Джесси Бакли
  • Адам Нагаитис
  • Пол Риттер
  • Роберт Эммс
  • Сэм Тротон
  • Карл Дейвис

Где смотреть

Все пять серий картины смотрятся на одном дыхании. Мы поможем посоветовать посмотреть их в различных онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии

Возможно, когда-нибудь выйдет очередной кинопроект, посвященный чернобыльским событиям. Однако данный телесериал официально закрыт, и второго сезона точно не будет.

Сериал "Мандалорец"

Список лучших фантастических сериалов 2019 года не обходится без "Мандалорца". Очередной спин-офф "Звездных войн" получился интересным. Мы советуем посмотреть его фанатам популярной саги про противостояние в космосе. Премьерный показ состоялся 12 ноября 2019 года.

Сюжет

Главный герой – одинокий охотник за головами, выполняющий крупные заказы. Однажды во время одного из поручений он отправляется на далекую планету. Здесь ему предстоит выполнить задание – взять "груз" и вернуть его заказчику. Однако мандалорец понимает, что втянут в опасную историю. Он решает действовать по-своему, обрекая себя на постоянное преследование, в том числе со стороны своих коллег.

Актерский состав

  • Педро Паскаль
  • Карл Уэзерс
  • Рио Хэкфорд
  • Джина Карано
  • Вернер Херцог
  • Ник Нолти
  • Тайка Вайтити
  • Эмили Суоллоу
  • Мисти Росас
  • Крис Бартлетт

Где смотреть

Любителям "Звездных войн" обязательно стоит посмотреть "Мандалорца". Сериал можно с легкостью найти в Сети.

Когда новые серии

Второй сезон точно будет. Предполагается, что новые эпизоды телесериала выйдут в конце 2020 года. Однако из-за эпидемии коронавируса сроки могут быть сдвинуты на 2021 год.

Сериал "Жизни матрешки"

Один из лучших проектов 2019 года совмещает в себе сразу несколько жанров: комедию, фантастику, детектив и драму. Премьерный показ состоялся 1 февраля 2019 года.

Сюжет

Наде исполняется 36 лет: вот она стоит перед зеркалом в ванной, затем отправится к гостям, немного пообщается с ними, после чего… погибнет. Затем она вновь очнется в ванной. История повторяется постоянно. Надя начинает понимать, что ей нужно сделать что-то, чтобы выйти из этой временной петли. Вот только героиня все время погибает – что бы она ни сделала.

Актерский состав

  • Наташа Лионн
  • Грета Ли
  • Ребекка Хендерсон
  • Элизабет Эшли
  • Джереми Бобб
  • Чарли Барнетт
  • Ритеш Раджан
  • Юл Васкес
  • Даша Поланко
  • Брендан Секстон III

Где смотреть

Можно посмотреть этот интересный сериал на различных порталах, посвященных кино. Вот список официальных источников:

  • NETFLIX

Когда новые серии

Уже официально объявлено, что выйдет второй сезон. Ориентировочно новые серии появятся во второй половине 2020 года.

Сериал "Почему женщины убивают"

Кинопроект неожиданно ворвался в список лучших телесериалов 2019 года. Одним из секретов успеха является приглашение звезды Голливуда Люси Лью. Премьера состоялась 15 августа 2019 года.

Сюжет

В разное время в одном особняке проживают три женщины. Первая – счастливая домохозяйка, которая наслаждается тихой и мирной семейной жизнью. Вторая – светская львица, проживающая в доме в 80-х годах 20 века (через 20 лет после первой героини). Третья – талантливая девушка-адвокат, сделавшая себе неплохую карьеру в 21 веке. Всех трех дам объединяет одно – им изменяют мужчины.

Актерский состав

  • Люси Лью
  • Джиннифер Гудвин
  • Кирби Хауэлл-Баптист
  • Александра Даддарио
  • Сэм Джагер
  • Сэди Кальвано
  • Джек Девенпорт
  • Рейд Скотт
  • Алисия Коппола
  • Лео Ховард

Где смотреть

Советуем посмотреть все серии в онлайн-кинотеатрах, специализирующимся на показе многосерийного кино:

Когда новые серии

О том, что кинопроект продлен, стало известно еще в 2019 году. Ожидается, что новые эпизоды выйдут ближе к концу 2020 года.

Сериал "Утреннее шоу"

Этот интересный телесериал приковал внимание зрителей, ведь здесь снимается сама Дженнифер Энистон. Он предлагает окунуться в пучину амбиций, эгоизма и стремления к безграничной власти. Премьера состоялась 1 ноября 2019 года.

Сюжет

Героиня – Алекс Леви, симпатичная женщина, ведущая популярного утреннего шоу в Америке. Однажды ее коллегу увольняют из-за сексуального скандала. Алекс недовольна этой ситуацией, и в скором времени она узнает, что руководство планирует ее заменить. Главной героине придется что-то предпринимать, чтобы сохранить свое заветное денежное место.

Актерский состав

  • Дженнифер Энистон
  • Стив Карелл
  • Риз Уизерспун
  • ДеШон Терри
  • Виктория Тейт
  • Билли Крудап
  • Марк Дюпласс
  • Гугу Эмбата-Ро
  • Нестор Карбонелл
  • Карен Питтман

Где смотреть

Сериал "Утреннее шоу" легко найти в Сети.

Когда новые серии

Официально объявлено, что второй сезон выйдет на экраны, однако точной даты нет. Изначально создатели говорили, что премьера второй части состоится в ноябре 2020 года. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире сроки могут быть сдвинуты.

Лучшие сериалы 2019 года, представленные выше, смотрятся на одном дыхании. Актерский состав во всех картинах собран отличный. А рейтинги и отзывы зрителей говорят о высоком качестве сюжета и съемок.

Автор: 16 апреля 2020, 15:36

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Нервный Лукашенко публично закатил истерику из-за коронавируса
Предсказан распад Украины из-за коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
"Куча и должна вонять": Соловьев набросился на критикующего власть журналиста

Шоу-бизнес

"Дамский "пирожок" видел только в кино про любовь": откровенное признание Меньщикова
"Зашейте себе рот!": Павел Воля унизил полнеющих на карантине людей
"Страшно стало": Утяшева боится потерять семью из-за инфекции
Вот это поворот! Любовь Успенскую закрыли в камере с проститутками

Проишествия

Есть пострадавший: на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу
Разнесли вдребезги: бандиты навредили бывшему мужу Пугачевой
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Коронавирус

Росту числа заболевших коронавирусом в Москве найдено объяснение

Эксперт сделал заявление
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 апреля 2020 года

Людям остается ждать, пока пик эпидемии по всему свету не будет пройдет
Шоу-бизнес

Целую тебя в губоньки: разругавшаяся с дочерью Успенская живет с женщиной

Певица благодарит Бога за эту встречу
Шоу-бизнес

"Разлагающийся монстр": молодая жена Петросяна вылила ушат помоев на Ивлееву

Женщина возмущена

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 15 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2020 года
Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Денег не хватало даже на проезд: Загитова попала в тяжелую ситуацию
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+