Новый сериал с Риз Уизерспун возбудил народ

Новый сериал с Риз Уизерспун "И повсюду тлеют пожары" основан на одноименном романе американки Селесты Инг. История повествует о встрече двух семей, а если быть еще точнее – двух женщин. Переезжающие из города в город каждые несколько месяцев мать-одиночка с дочерью привлекают внимание степенных консерваторов из провинции.
У обеих матерей достаточно различий, чтобы с настороженностью относиться друг к другу. Но есть и точки пересечения, а что самое главное – общая цель. Что получится из такой гремучей смеси, зрители смогут начать узнавать с 18 марта, когда состоится премьера сериала.
Впрочем, особо нетерпеливые могут засесть за чтение книги "И повсюду тлеют пожары". Поклонники пребывают в возбужденном состоянии, поскольку полагают, что перед ними духовный наследник предыдущего шедевра актрисы, сериала "Большая маленькая ложь".
Лента также затрагивала темы социальных конфликтов, семей и проблемы материнства. Сериал многих заставил по-новому взглянуть на саму Риз Уизерспун, которая до этого зачастую ассоциировалась исключительно с любовными комедиями или мелодрамами.
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