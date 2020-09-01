"Очиститься от метаний и зависимостей": звезда сериала "Ольга" Юра Борисов рассказал о наркотиках и фанатичной вере

Звезда сериалов "Ольга" и "Мир! Дружба! Жвачка!" Юра Борисов дал откровенное интервью. Актер раскрыл журналисту Юрию Дудю секрет погружения в образы.

Борисов признался, что постепенно теряет волосы, поэтому лысеть будут и его персонажи. Этот факт очень расстраивает звезду сериала "Ольга". "Это не многогранно", – отметил Юрий, а после добавил, что должен найти хорошего изготовителя париков.

Юра Борисов не скрывает, что на многое готов ради своих персонажей. В какой-то момент он даже собирался удалить переднюю часть зубов, чтобы поставить на их место штифты. Актер планировал менять коронки для каждой новой роли. "Надевать разные зубы: побольше, поменьше, кривее, желтее. Чтобы отличаться", – сказал артист. Посоветовавшись со специалистом, Борисов понял, что его идея неосуществима.

Готовясь к работе в фильме Дарьи Жук "Хрусталь" Юра Борисов попробовал наркотики. Артисту предстояло сыграть зависимого от запрещенных веществ человека. Чтобы понять персонажа, актер употребил синтетический стимулятор. "Пошел в клуб, вынюхал, и всю ночь колбасился, запоминая ощущения", – вспомнил Борисов. По словам артиста, играть зависимых людей он больше не хочет. Актер отметил, что наркотики – темнота, в которую он не хотел бы вернуться.

Юра Борисов сообщил также, что в определенный период жизни был очень религиозен. Православная вера помогла звезде сериала "Ольга" "очиститься от метаний и зависимостей". В какой-то момент артист понял, что превращается в фанатика, поэтому немного отошел от церкви.

"Отдаляясь от религии, чувствую темноту. Приближаясь, понимаю, что нужно стать рабом – там так и написано", – заметил Юра Борисов. Актер отметил, что пытается в этом вопросе найти середину.