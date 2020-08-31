"Какой же ты тупой": актер Сергей Романович пожалел о съемках в сериале "Ольга"

Актер Сергей Романович просил сценаристов сериала "Ольга" избавиться от его персонажа уже в первом сезоне. Актер пожалел, что дал согласие на съемки.

31 августа после двухлетнего перерыва на экраны возвращается популярный сериал "Ольга". В четвертом сезоне в теленовелле вновь появится актер Сергей Романович.

По словам артиста, до начала съемок в первом сезоне "Ольги" он поставил продюсерам условие – никаких постельных сцен. Авторы теленовеллы с просьбой артиста согласились. Однако уже на площадке Сергей понял, что в сценарии есть провокационные моменты с его участием. "Куча тупых сцен, которые вроде бы не постельные, но при этом воспринимаются зрителем так же", – поведал Сергей Романович.

Артист решил, что роль ему совсем не подходит. "Какой же ты тупой, не мог сценарий что ли прочитать", – ругал себя Сергей.

Уже во время съемок первого сезона сериала "Ольга" Романович сообщил автором проекта, что хочет завершить сотрудничество. Продюсеры теленовеллы попросили знаменитость немного потерпеть: избавиться от персонажа Сергея сценаристы могли только в конце второго сезона. Актер пошел навстречу творческому коллективу сериала "Ольга". Он чувствовал себя виноватым.

Оставив "Ольгу", Сергей Романович появился еще в нескольких проектах, а затем решил завязать с актерством. Знаменитость эмигрировала и открыла собственный бренд одежды.

Романович долго думал, прежде чем согласиться на съемки четвертого сезона сериала "Ольга". Продюсеры теленовеллы учли все пожелания артиста. Сергей самостоятельно придумал сюжетную линию своему герою.