Звезда сериала "Мир! Дружба! Жвачка!" Валентина Ляпина поделилась планами на будущее

Ляпина начала сниматься достаточно рано. С детства Валентина ходила по кастингам, работала в "Ералаше", была моделью.
По словам артистки, постоянные пробы и съемки совсем не мешали ей успешно учиться. Наоборот, стимулировали к хорошим результатам.
У Ляпиной была договоренность с родителями: плохой средний балл – никаких съемок. "А вообще я в этом году на отлично окончила школу", – призналась звезда сериала "Мир! Дружба! Жвачка!".
Ляпина собирается подавать документы в театральный вуз. Девушка выбрала актерский факультет. Между тем Валентина не исключает, что с возрастом приоритеты поменяются, она попробует себя продюсировании и режиссуре.
Артистка призналась, что переходный возраст, на котором сделан акцент в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", у нее был в "лайт-версии". Она не убегала из дома и не курила. Однако ее отличали импульсивность и резкость. Артистка часто говорила лишнее, о чем потом жалела.
Напомним, что действия в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!" разворачиваются в России 90-х. Центральный персонаж теленовеллы – 14-летний Саня Рябинин. Герой страдает из-за преследования хулиганов и с трудом переносит занятия в музыкальной школе. Мысли подростка занимает девушка по имени Женя.
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