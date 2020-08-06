Анна Хилькевич раскрыла причины развода: Жили как соседи

Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала о неудачном первом замужестве. Анна Хилькевич раскрыла причины развода.

Впервые актриса пошла под венец весной 2011 года. Супругом знаменитости стал Антон Покрепа – на тот момент директор по объектам телесериала "Барвиха". Менее чем через год после замужества Анна Хилькевич подала на развод.

По словам звезды сериала "Универ. Новая общага", эти отношения распались после четырех лет совместного проживания. В какой-то момент артистка поняла, что не испытывает чувств. Хилькевич не могла избавиться от ощущения, что она и супруг – соседи, которые уважают друг друга и стараются не ссориться.

"Последним гвоздем в крышке брака стал его отказ заводить детей", – призналась актриса. Анна не скрывает, что всегда очень хотела малыша.

Спустя время Хилькевич утвердили на роль в "Универе". Плотный рабочий график не пошел на пользу их союзу. Актриса прямо сказала супругу, что хочет развестись, тот не возражал. Анна и Антон расстались без скандала.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" уверена, что вышла замуж слишком рано. На тот момент ей было 25 лет. Артистка считает, что в этом возрасте нет ясного понимания себя, своих желаний и партнера. "Да и разница между 25-летней и 30-летней мамой налицо", – подчеркнула Хилькевич.