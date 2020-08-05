ТНТ анонсировал выход четвертого сезона сериала "Ольга"

После двухлетнего перерыва на ТНТ возвращается любимый многими комедийный фильм. 31 августа стартует показ четвертого сезона сериала "Ольга".

В новых эпизодах героиня теленовеллы Ольга Терентьева отстранится от близких. Предоставленные сами себе родственники окажутся на грани катастрофы. Впервые за четыре сезона сериала "Ольга" центральный персонаж позволит себе расслабиться.

По словам исполнительницы главной роли Яны Трояновой, Ольга всегда заблуждалась, думая, что "рулит" ситуацией. Героиня была уверена, что все делает для блага близких, но выходило совсем иначе.

"А четвертый сезон ей покажет большую задницу в ответ. Это и будет надрывом. Принятие мысли: "Я не всемогуща". Но именно признание слабости – путь к победе", – рассудила Троянова. Артистка добавила, что для нее лично эта часть будет победной.

В четвертом сезоне сериала "Ольга" родственники главной героини будут вынуждены решать проблемы самостоятельно. Сестра Лена попробует вызволить отца своего ребенка из армии, чтобы сыграть свадьбу. Дочь Аня попытается повлиять на нового ухажера Льва – научить его заботиться о ней и ребенке. Сын Тимофей захочет во что бы то ни стало спасти соседку Сашу от папы-алкоголика и параллельно влипнет в криминальную историю. Активизируется и Юрген – отец Ольги. Мужчина вспомнит о жене, которая уже умерла, и попытается той помочь.