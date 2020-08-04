Звезда сериала "Физрук" Полина Гренц морила себя голодом из-за возлюбленного: Я превратилась в скелет

Звезда сериала "Физрук" рассказала, как из-за замечания молодого человека довела себя до серьезных проблем со здоровьем. Полина Гренц практически ничего не ела и посещала изнурительные тренировки.

25-летняя артистка призналась, что лечилась от расстройства приема пищи. По словам Полины Гренц, есть несколько видов этой болезни: анорексия, булимия и компульсивное переедание. "Я столкнулась с тремя", – поведала звезда сериала "Физрук".

Гренц рассказала, что до определенного возраста вообще не боялась поправиться. Девушка не следила за весом, не придерживалась какого-либо режима питания. Полину полностью устраивал ее внешний вид.

Все изменилось, когда звезда сериала "Физрук" влюбилась. Артистка очень дорожила избранником и боялась его потерять. Как-то раз молодой человек намекнул Полине, что той пора сбросить лишние килограммы.

Слова благоверного задели Гренц за живое. Девушка решила во что бы то ни стало привести себя в форму. Уже на следующий день артистка отправилась фитнес-клуб и села на диету.

Расставшись с любимым, звезда сериала "Физрук" не избавилась от навязчивой идеи похудеть. В какой-то момент Полина вообще перестала есть. Чтобы не чувствовать голод, блондинка употребляла антидепрессанты.

Полина ощущала себя толстой, даже когда ее вес достиг 48 килограммов. "Я превратилась в скелет", – сказала артистка. У звезды сериала "Физрук" начались проблемы со здоровьем. Лицо Полины Гренц покрыли прыщи, волосы начали выпадать, а мышцы исчезли.

Съемки в очередном проекте отвлекли артистку от экспериментов над собой. Девушка начала есть и поправилась на шесть килограммов. Узнав о прибавке в весе, Полина пришла в ужас и вновь стала морить себя голодом. У девушки началось компульсивное переедание и булимия.

Звезда сериала "Физрук" была вынуждена обратиться к врачам. Доктора диагностировали у артистки болезнь желудка и анемию. Полина Гренц подорвала здоровье.

Сегодня актриса научилась любить себя. Артистка хочет предостеречь молодых девушек. "Не пытайтесь худеть, чтобы понравится мужчинам", – сказала звезда сериала "Физрук".