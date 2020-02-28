Похудевшую звезду сериала "Физрук" Полину Гренц сложно узнать

Полина Гренц получила широкую известность благодаря роли Саши Мамоновой в комедийном сериале "Физрук". С премьеры теленовеллы прошло почти шесть лет, за эти годы артистка сильно изменилась.

Героиня Полины в ситкоме "Физрук" – толстая и нескладная девушка. Из-за излишней наивности и неуверенности в себе персонаж Гренц постоянно попадает в неловкие ситуации.

По словам актрисы, ради съемок в сериале "Физрук" она специально прибавила в весе. Увидев себя на экране после премьеры, Гренц пришла в ужас. "Нет, публичный человек так выглядеть не должен", – сказала себе артистка и села на диету.

Знаменитость полностью исключила сладкое и мучное. Ее рацион состоял из вареной куриной грудки, свежих овощей и рыбы.

Гренц начала заниматься спортом: приседания, пресс, штанга. Не забывала Полина и о кардионагрузках – беге и катании на велосипеде.

Первое время звезде сериала "Физрук" приходилось очень тяжело. Гренц тратила много сил, а результат был почти незаметен.

"Я подумала, зачем я это с собой делаю? Зачем занимаюсь физическим насилием над собой? С сегодняшнего дня не хочу изнурять себя! Да, я буду правильно питаться, но и буду позволять себе вкусняшки", – говорила актриса на своем ютуб-канале.

Полине удалось взять себя в руки. Благодаря диете и физическим нагрузкам она похудела на 16 килограммов. Гренц не скрывала, что такой стройной не была никогда. Через два года после начала занятий она весила 52 килограмма. "Последний раз у меня такой вес был лет в 12-13", – отметила знаменитость.

Совсем скоро изменившаяся до неузнаваемости Полина Гренц появится в новом сезоне шоу "Холостяк" на ТНТ. Вместе с другими участницами она поборется за сердце столичного стоматолога Антона Криворотова.

Звезда сериала "Физрук" смотрит на возможные отношения как на некое испытание. "Хочу влюбиться и выйти из зоны комфорта", – сказала она.

Полина уже определила, что такое правильные отношения. Идеал для артистки – понимание между партнерами, нежность, легкость, а также свобода и уважение чужого личного пространства.