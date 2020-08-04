Настасья Самбурская остается стройной без посещения спортзала

Звезда сериала "Универ. Новая общага" призналась, что давно забросила спортзал. Настасья Самбурская раскрыла секрет стройности.

Артистка удивила поклонников внезапным признанием. Знаменитость заявила, что уже год не посещает фитнес-клуб, между тем остается в отличной форме.

Поклонники попросили Настасью Самбурскую раскрыть секрет привлекательности. Многие интересовались, как без изнурительных тренировок держать тело в тонусе.

Как оказалось, звезда сериала "Универ. Новая общага" поставила дома беговую дорожку. Артистка с удовольствием и регулярно занимается на тренажере. Помимо этого Настасья пересмотрела свой рацион. Самбурская отказалась от сладких и молочных продуктов, глютена и красного мяса.

На днях стало известно, что Настасья Самбурская снимается в сериале "Универ. 10 лет спустя". Артистка вновь сыграет героиню Кристину. Именно этот персонаж подарил девушке известность.

Режиссером продолжения популярного ситкома стал Сергей Черников, среди генеральных продюсеров проекта значится Семен Слепаков. В теленовеллу также вернутся Анна Хилькевич, Станислав Ярушин, Анна Кузина, Арарат Кещян, Александр Мартынов, Екатерина Молоховская, Сергей Пиоро. Сюжет новой части сериала "Универ" пока держится в тайне.