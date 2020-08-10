"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать

Народ знает Юлию Меньшову не только как единственную дочь Веры Алентовой, как актрису и телеведущую, но и как заядлую путешественницу. И собирается она в вояж всегда с чувством, с толком, с расстановкой.

Только за минувший год Меньшова успела побывать в финских лесах, Минске, Барселоне, Гамбурге и Париже. В последнее время из-за закрытых границ Юлия предпочитает передвигаться на машине по родной стране. Позади – Петербург, Кижи, Новороссийск.

Ее часто спрашивают о том, как она придумывает и строит маршруты. "Честно скажу, этим занимается муж, – уверяет Меньшова. – Но в целом технология довольно нехитрая. Смотрим конечную точку на карте, потом изучаем, через какие города можно до нее проехать машиной, какие там достопримечательности. В поисковике узнаем расстояние между городами. Прикидываем так, чтобы в день проезжать не более 300 километров – тогда не устаешь. Рассчитываем, где остаемся на день, а где на пару ночей".

"Вся эта география – прерогатива мужа, – говорит актриса. – Мое дело – собирать манатки". И вот тут, как выясняется, наступает сложный момент. "Самое нелюбимое в этом вопросе – собирать косметичку в ванную, – охает Меньшова. – С декоративной косметикой проще: в путешествиях я почти вообще не крашусь. А в большую косметичку надо взять и зубные щетки, и шампуни, и все уходовые средства. И дело это муторное, потому что если передвигаться не только на машине, а лететь самолетом, то эта косметичка всегда оказывается мощной гирькой в чемодане. Сжирает немалую часть разрешенного веса, да и место для вещей тоже. Поэтому я постоянно переупаковывала все средства в меньшую тару. И это была самая нудная жесть!"