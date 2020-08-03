Наталия Орейро продемонстрировала фото с голой грудью и младенцем

Звезда сериала "Дикий ангел" является активной сторонницей грудного вскармливания. Наталия Орейро напомнила, как важен этот процесс.

Знаменитость сотрудничает с отделением международной организации ЮНИСЕФ в Аргентине. В связи с этим Наталия Орейро решила поддержать всемирную неделю естественного вскармливания, которая проводится с 1 по 7 августа. Глобальная инициатива призывает родивших женщин не отказываться от лактации.

Актриса опубликовала в личном микроблоге архивное фото. В кадре Наталия Орейро с обнаженной грудью кормит малыша – своего сына Мерлина Атауальпу.

"Грудное вскармливание – коллективная обязанность", - написала под снимком звезда сериала "Дикий ангел". Затем артистка отметила, что кормящая женщина нуждается в поддержке близких.

Поклонники похвалили Орейро. Снимок звезды аргентинских теленовелл сравнили с известной картиной "Мадонна Литта", авторство которой приписывают итальянскому художнику Леонардо да Винчи.

Напомним, Наталия Орейро родила сына в 2012 году. Отцом ребенка является Рикардо Мольо – известный рок-музыкант. Артистка и вокалист состоят в браке уже около 20 лет.

Ранее в интервью звезда "Дикого ангела" признавалась, что именно материнство подарило ей самые яркие переживания. После появления наследника Наталия на некоторое время уехала их Буэнос-Айреса и поселилась в пригороде.

Наталия Орейро не скрывает, что за время беременности поправилась на 30 килограммов. Со временем от лишнего веса удалось избавиться, а вот грудь, которая из-за кормления потеряла былую форму, не восстановилась.