"Пупсики превращаются в девушек": Пересильд показала красавицу-дочь от Учителя

Звезда сериала "Зулейха открывает глаза" отдыхает в Сочи. Компанию актрисе Юлии Пересильд составляет старшая дочь.

Знаменитость воспитывает двоих детей. У артистки подрастают 11-летняя Анна, а также Мария, которой уже восемь. Отцом дочек Юлии Пересильд является известный режиссер Алексей Учитель.

В личном микроблоге актриса опубликовала свежий снимок с курорта. В кадре Юлия Пересильд позирует со старшей наследницей.

Знаменитость отметила, что ее дети очень быстро растут. Артистка старается быть внимательной к отпрыскам, чтобы не пропустить ничего, что связано с их взрослением. "Не успеешь оглянуться... и ваши пупсики превращаются в юношей и девушек!" – заметила артистка. Юлия Пересильд мечтает вырастить дочерей бесстрашными, добрыми и открытыми этому миру.

Поклонники артистки отметили, что наследница звезды сериала "Зулейха открывает глаза" превращается в настоящую красавицу. Анна многие черты унаследовала от матери.

Отметим, что в интервью ютуб-каналу "А поговорить?" Юлия Пересильд рассказала, что дочь Анну рожала для себя. Она не манипулировала беременностью, не пыталась заставить режиссера Алексея Учителя уйти от законной супруги Киры Саксаганской. "Захочет, будет рядом, не захочет, не будет рядом. Как ты можешь решать за другого человека", – сказала тогда звезда. Артистка добавила, что материнство совпало с ее карьерным взлетом и, следовательно, финансовой независимостью. Мужчина ей нужен был только для любви.