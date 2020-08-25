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Сериалы

"Не понимала, что меня ждет": сын заставил Юлию Снигирь измениться

Юлия Снигирь. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Хороший человек" воспитывает четырехлетнего сына Федора. Актриса Юлия Снигирь призналась, что материнство повлияло на нее.
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"Я очень повзрослела. До его рождения не понимала, что меня ждет", – поведала знаменитость. Когда Юлия Снигирь была беременна, окружающие постоянно советовали ей отдыхать, отсыпаться и наслаждаться моментом. Подруги говорили, что с появлением малыша жизнь артистки перевернется с ног на голову.

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 Юлия Викторовна Снигирь

Юлия Викторовна Снигирь актриса, модель

Снигирь к советам приятельниц не прислушивалась. Когда Федор появился на свет, знаменитость поняла, о чем предупреждали ее близкие.

Звезда сериала "Хороший человек" считает себя очень опекающей и тревожной мамой. "Я курица. Все время кудахчу. Мне кажется, что Федор или замерз, или голодный, или не выспался", – поведала Юлия. Артистка не понимает родителей, которые не следят за режимом дня своего чада и везде таскают его за собой.

Активно участвует в воспитании маленького Федора отец Евгений Цыганов. В этом вопросе у актера большой опыт – от предыдущих отношений у Евгения подрастают семеро наследников. Цыганов, по словам Снигирь, отвечает за интеллектуальное и физическое развитие отпрыска.

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Публикация от Юлия Снигирь (@yuliasnigir)

Звезда сериала "Хороший человек" рада, что стала мамой мальчика. Артистка не представляет, как ладила бы с ребенком женского пола. Федор растет настоящим мужчиной. Он постоянно делает артистке комплименты и всегда замечает, когда Юлия Снигирь вносит коррективы в имидж.

Автор: 25 августа 2020, 12:32 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости

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