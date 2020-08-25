"Не понимала, что меня ждет": сын заставил Юлию Снигирь измениться

Звезда сериала "Хороший человек" воспитывает четырехлетнего сына Федора. Актриса Юлия Снигирь призналась, что материнство повлияло на нее.

"Я очень повзрослела. До его рождения не понимала, что меня ждет", – поведала знаменитость. Когда Юлия Снигирь была беременна, окружающие постоянно советовали ей отдыхать, отсыпаться и наслаждаться моментом. Подруги говорили, что с появлением малыша жизнь артистки перевернется с ног на голову.

Снигирь к советам приятельниц не прислушивалась. Когда Федор появился на свет, знаменитость поняла, о чем предупреждали ее близкие.

Звезда сериала "Хороший человек" считает себя очень опекающей и тревожной мамой. "Я курица. Все время кудахчу. Мне кажется, что Федор или замерз, или голодный, или не выспался", – поведала Юлия. Артистка не понимает родителей, которые не следят за режимом дня своего чада и везде таскают его за собой.

Активно участвует в воспитании маленького Федора отец Евгений Цыганов. В этом вопросе у актера большой опыт – от предыдущих отношений у Евгения подрастают семеро наследников. Цыганов, по словам Снигирь, отвечает за интеллектуальное и физическое развитие отпрыска.

Звезда сериала "Хороший человек" рада, что стала мамой мальчика. Артистка не представляет, как ладила бы с ребенком женского пола. Федор растет настоящим мужчиной. Он постоянно делает артистке комплименты и всегда замечает, когда Юлия Снигирь вносит коррективы в имидж.