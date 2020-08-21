Телеканал "Пятница" анонсировал дату премьеры сериала "Училки в законе"

Телеканал "Пятница" готовит сюрприз к Дню знаний. В эфире покажут четырехсерийный фильм "Училки в законе".

Премьера теленовеллы состоится 26 августа. Режиссером мини-сериала выступил Константин Колесов, создавший ранее ситком "Туристическая полиция" с Настей Ивлеевой в главной роли.

Центральных персонажей в сериале "Училки в законе" исполняют Антонина Комиссарова, Анна Гуляренко, Марина Дианова и Мария Шалаева. Последняя, к слову, опубликовала в личном микроблоге тизер пректа.

"Знаете, как иногда приходится долго ждать артистам премьер? Иногда годы, а может и вообще не случится, но тут вдруг неожиданно премьера. "Училки в законе" – жанровый блокбастер и сразу четыре серии можно будет увидеть 26 августа в 21:30 на "Пятнице", – написала в личном микроблоге актриса Мария Шалаева.

Добавим, что действия в сериале "Училки в законе" развиваются в Благовещенске. Город наводнен преступностью, всем управляют бандиты, а коррумпированные чиновники и сотрудники полиции бездействуют. В одной из местных школ появляется новая учительница Катерина. У женщины темное прошлое. Катерина и ее коллеги решают бороться с криминальным произволом. Учителя бросают вызов коллекторам, мафии и некоторым ученикам.

Напомним, актриса Мария Шалаева известна работой в таких картинах как: "Русалка", "Фея" и съемками в сериале "Беспринципные". Также в теленовелле "Училки в законе" появится звезда ленты "Кухня. Война за отель" Михаил Башкатов.