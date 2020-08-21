Адвокат объяснила отказ Муцениеце от съемок с Прилучным

Недавно стало известно, что скоро начнется работа над новым сезоном сериала "В клетке". Главные роли в многосерийной ленте исполнили Павел Прилучный и Агата Муцениеце, однако после развода артистам было бы непросто сниматься вместе.

На официальной странице картины в "Инстаграм" недавно появился пост, в котором говорится, что актриса будет играть во втором сезоне. Да и звезда сериала "Мажор" пообещал присутствие бывшей жены в новых сериях. Однако второй продюсер картины Теймур Джафаров не подтвердил эти данные.

Как оказалось, менеджер артистки попросил сценарий, но ему отказали, заявив, что звезда сначала должна подписать документ о неразглашении. Такие условия насторожили адвоката актрисы. Особенно Жанну Маргулис удивил тот факт, что ее клиентку хотят заставить хранить тайну, хотя сами же показывают отрывки сценария в "Сторис" инстаграм-аккаунта.

По мнению юриста, на Агату Муцениеце пытаются оказать давление и принудить к подписанию договора. По ее мнению, прежде чем ставить подпись под чем-то, даже если это секретные данные, нужно обсудить все нюансы. Общения с ее клиенткой не было, и все это выглядит очень странно.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня 2020 года. До этого пара уже несколько раз заявляла о расставании, однако в итоге находила возможность сохранить семью. В этот раз актриса заявила, что супруг поднимал на нее руку, и она больше не намерена это терпеть.

Почти сразу после развода стало известно, что Павел Прилучный уже нашел утешение в объятиях другой девушки. Новой пассией артиста стала Мирослава Карпович, известная по сериалу "Папины дочки".