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Сериалы
Никита Панфилов о штрафах за превышение скорости: Не могу ехать медленно по пустой трассе

Никита Панфилов о штрафах за превышение скорости: Не могу ехать медленно по пустой трассе

Никита Панфилов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На съемках сериала "Лихач" актер вдоволь накатался на мотоцикле. Никита Панфилов любитель быстрой езды.
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Новая теленовелла с участием знаменитости "Лихач" выйдет на телеканале НТВ 24 августа. Никита Панфилов сыграет следователя Сергея Сотникова, который обожает гонять на байке.

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В кадре артист сам управлял мотоциклом, между тем опасные трюки за него выполнял каскадер. По словам Панфилова, создатели "Лихача" никогда бы не разрешили ему рисковать здоровьем.

Никита сообщил, что впервые сел на байк достаточно давно. Лет десять назад актер хотел сделать категорию "А" к водительскому удостоверению, но не смог исполнить задуманное из-за возникших проблем.

Знаменитость всегда мечтала о собственном "железном коне". От приобретения Никиту постоянно что-то сдерживает. "Когда собираюсь его купить, кто-то разбивается", – заметила звезда сериала "Лихач".

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Публикация от Никита Панфилов (@panfilov_nikita)

Никита Панфилов любит кататься с ветерком. Актер не скрывает, что часто получает штрафы за превышение скоростного режима. "Я не могу ехать по пустой трассе со скоростью 40 – 60 км/ч", – признался артист. Между тем знаменитость никогда не играет в "шашки" на дороге и не может назвать себя лихачом.

Отметим, что Никиту Панфилова учил кататься на байке призер "Дакара". Уроки езды знаменитость брала ради проекта "Предельное напряжение". Навык управления мотоциклом очень пригодился актеру в сериале "Лихач".

Автор: 21 августа 2020, 17:43 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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