Фанаты нашли кадры с кастинга второго сезона "Ведьмака" и пришли к интересному выводу

Пользователи Сети обнаружили необычную видеозапись. По мнению фанатов сериала "Ведьмак", ролик был создан во время кастинга.
В кадре британский актер Эдвард Роу, известный по фильму "Наживка", говорит текст сценария на камеру. Артист играет персонажа, отзывающегося на имя Ди. Герой общается с солдатом, который уснул во время караула.
Находясь в образе, Роу говорит, что убийство мало чем отличается от любой другой работы. Между тем забывать о проблемах нельзя, они не исчезнут. "Просто отойдут на второй план, станут более монотонными и привычными", - отмечает артист, а после добавляет, что со временем справляться со сложностями будет легче.
Фанаты сериала "Ведьмак" пришли к выводу, что Эдвард Роу читает монолог, принадлежащий Риенсу – второстепенному герою одноименной книжной саги писателя Анджея Сапковского. В оригинальной истории этот персонаж не смог завершить обучение чародейству. Его изгнали из города Бан Ард за кражу. Риенс является шпионом и слугой волшебника Вильгефорца и врагом Йеннифэр и Геральта. Также поклонники истории считают, что раз уж видео попало в Сеть, то Эдвард Роу, скорее всего, на роль утвержден не был.
أخبار ��| مقطع للممثل "Edward Rowe" يخضع لتجربة أداء شخصية غير معروفة من الموسم الثاني باسم مستعار "D"، رُبما قد يكون شخصية Rience من الكتب فهو يطابق العمر والطباع.— Witcher AR (@TheWitcherAR) July 30, 2020
• ملاحظة: بما أن مقطع تجربة الأداء انتشر احتمال كبير أن الممثل لم يُقبل للدور.#ذا_ويتشر | #TheWitcher https://t.co/mKnVYlBO6h pic.twitter.com/sHUr4WeZ2n
Напомним, Netflix собирается возобновить съемки второго сезона сериала "Ведьмак". Работа над лентой была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьеру новой части ленты о дальнейших приключениях Геральта из Ривии планировали сделать в конце 2021 года.
Популярные темы форума
Где найти нормального мужика?
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Лиона = отморозок
Хочу вернуть мужа
Обожаю мулаток
Сексизм
Не хочу из-за лишнего веса жену