Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

Состояние смертельно больной Екатерины Волковой изменилось
Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Кравец переживает из-за случившегося с Березиным
Кожа да кости: новые фотографии Анджелины Джоли повергли поклонников в шок
партнеры
Пятница
31 июля
Лента новостей
17:09
Бондарчук и Богомолов устроили зажигательные танцы: Я сегодня хулиган. Заработал миллион!
17:09
Фанаты нашли кадры с кастинга второго сезона "Ведьмака" и пришли к интересному выводу
17:06
Выпускнице из Подмосковья подарили Mercedes за победу на Европейской олимпиаде по физике
16:52
Volvo XC60: скажите “гибрииииид”!
16:48
Названа возможная причина смерти рэпера Картрайта
16:36
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
16:33
В Подмосковье пьяный мужчина пять часов избивал няню своего сына
16:33
Стало известно об уходе Сергея Гармаша
16:29
Володин: Принятые Думой в июле законы повысят эффективность строительной отрасли
16:25
"Я вас сейчас порежу!": Седокова пожаловалась на жуткие угрозы
16:20
Подруга бьет тревогу из-за тяжелобольного Алибасова
16:19
"Здоровьем придется заняться серьезно": подробности осмотра Сябитовой гинекологом (фото)
16:16
Появилось еще одно подтверждение разрыва Тимати с Решетовой
16:15
"Бог ей судья": мать расчлененного рэпера обвинила его жену в убийстве
16:03
Названы самые опасные растения Подмосковья
15:48
Андрей Григорьев-Апполонов спустил на юбилей неприличную сумму
15:34
Хилькевич публично объяснилась перед мужем за фото в нижнем белье
15:24
"Будущая гордость России": Галкин умилил народ видео с сыном
15:11
Савельева рассказала о сложной беременности
15:03
Пынзарь из "Дома-2" сообщила об ограблении
15:03
Эксперт о состоянии Лукашенко перед выборами: Он испытывает дикий страх и ужас
14:45
На учениях в США пропали морпехи
14:41
Получившая странное письмо дочь Толкалиной боится за свою жизнь
14:32
Добровинский высказался о требовании семьи погибшего с Ефремова 150 миллионов рублей
14:28
Врачи взялись за Ирину Салтыкову после известия о раке
14:25
Якубович отказался праздновать 75-летие: Отменяю я свой юбилей
14:17
Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт
14:11
"Супер" начал снимать новый сезон сериала "ИП Пирогова": Подкаминская благодарит сценаристов
14:02
Бабкину не узнали из-за фарфоровой кожи: Надо уже остановиться!
14:00
Пострадал ребенок: авария в Москве попала на видео
13:46
Раскрыта личность юной любовницы Игоря Бутмана
13:41
Стало известно о романе Джигарханяна с молодой моделью из Америки
13:31
Знакомый Пугачевой рассекретил нового молодого фаворита
13:31
Лолита в латексе станцевала перед толпой мужиков: Бал Сатаны
13:26
Народную артистку Жемчужную госпитализировали
13:25
Звезда сериала "Ликвидация" Николай Спиридонов бросил актерство и устроился электриком
12:52
Рецепт: холодный суп с ростбифом на кефире
12:51
Заявление Зеленского о "бомбящих всех украинских самолетах" осудили в Сети
12:48
Машкова представила своего "нового папу"
12:46
Жена расчленила Картрайта "из-за великой любви"
12:42
Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года
12:39
Скончалась звезда сериала "Крепостная" Оксана Воронина
12:34
Хулиганка Лера Кудрявцева подралась с пацанами
12:04
Стало известно о снижении тарифов ЖКХ в Подмосковье: кто будет платить меньше
12:02
Эксперт: У адвоката Ефремова есть козырь, который повлияет на исход дела
11:58
Звезды "Игры престолов" Уильямс и Хиди приняли участие в создании клипа для музыканта Madeon
11:56
Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка
11:54
Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого любовника
11:40
Царствие небесное: внезапная смерть перечеркнула планы Петросяна
11:21
Рейтинг Лукашенко упал из-за пандемии коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лукашенко призывают разорвать Союзный договор с Москвой после задержания россиян
Россияне стали меньше доверять оскандалившейся Собчак
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
"Брошенная и обобранная": Федосеева-Шукшина пришла к мужу-покойнику
Стало известно о романе Джигарханяна с молодой моделью из Америки
Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт
Сериалы
Фанаты нашли кадры с кастинга второго сезона

Фанаты нашли кадры с кастинга второго сезона "Ведьмака" и пришли к интересному выводу

Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/www.globallookpress.com
В Сети появился ролик, созданный во время кастинга к свежей части сериала "Ведьмак". Видео позволило поклонникам теленовеллы построить несколько интересных теорий, связанных с продолжением ленты.
прочитано 98 раз

Пользователи Сети обнаружили необычную видеозапись. По мнению фанатов сериала "Ведьмак", ролик был создан во время кастинга.

ПО ТЕМЕ

Продюсер сериала "Ведьмак" ответил на обвинения в наплевательском отношении к оригинальной истории

Netflix готова возобновить съемки второго сезона сериала "Ведьмак"

Ведьмак – 2 сезон (сериал)

В кадре британский актер Эдвард Роу, известный по фильму "Наживка", говорит текст сценария на камеру. Артист играет персонажа, отзывающегося на имя Ди. Герой общается с солдатом, который уснул во время караула.

Находясь в образе, Роу говорит, что убийство мало чем отличается от любой другой работы. Между тем забывать о проблемах нельзя, они не исчезнут. "Просто отойдут на второй план, станут более монотонными и привычными", - отмечает артист, а после добавляет, что со временем справляться со сложностями будет легче.

Фанаты сериала "Ведьмак" пришли к выводу, что Эдвард Роу читает монолог, принадлежащий Риенсу – второстепенному герою одноименной книжной саги писателя Анджея Сапковского. В оригинальной истории этот персонаж не смог завершить обучение чародейству. Его изгнали из города Бан Ард за кражу. Риенс является шпионом и слугой волшебника Вильгефорца и врагом Йеннифэр и Геральта. Также поклонники истории считают, что раз уж видео попало в Сеть, то Эдвард Роу, скорее всего, на роль утвержден не был.

Напомним, Netflix собирается возобновить съемки второго сезона сериала "Ведьмак". Работа над лентой была приостановлена из-за пандемии коронавирусной инфекции. Премьеру новой части ленты о дальнейших приключениях Геральта из Ривии планировали сделать в конце 2021 года.

Автор: 31 июля 2020, 17:09

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт о состоянии Лукашенко перед выборами: Он испытывает дикий страх и ужас
Задержание россиян в Белоруссии сделало Лукашенко нерукопожатным для Кремля – эксперт
Заявление Зеленского о "бомбящих всех украинских самолетах" осудили в Сети
Политик о целях задержания россиян в Белоруссии: Домашняя заготовка

Шоу-бизнес

Названа возможная причина смерти рэпера Картрайта
Стало известно об уходе Сергея Гармаша
"Я вас сейчас порежу!": Седокова пожаловалась на жуткие угрозы
Подруга бьет тревогу из-за тяжелобольного Алибасова

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Врачи взялись за Ирину Салтыкову после известия о раке

Певица занялась своим здоровьем
Шоу-бизнес

Получившая странное письмо дочь Толкалиной боится за свою жизнь

Девушке написал незнакомец
Шоу-бизнес

"Я вас сейчас порежу!": Седокова пожаловалась на жуткие угрозы

Певица показала изнанку славы
Шоу-бизнес

Появилось еще одно подтверждение разрыва Тимати с Решетовой

Пара разъехалась отдыхать по разным странам

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 3 по 10 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+