"Я не буду жить в России": Орейро высказалась после обвинений в неискренности

Звезда сериала "Дикий ангел" призналась, что не готова переехать жить в Россию. Между тем Наталия Орейро все еще планирует стать подданным нашего отечества.

43-летняя артистка призналась, что бросить привычную жизнь в Аргентине не сможет. Там у Наталии Орейро дом, семья и друзья. Более того, единственный сын знаменитости ходит в местную школу и не может ее оставить.

В то же время отказываться от идеи получить российское гражданство звезда сериала "Дикий ангел" тоже не намерена. Артистка отметила, что для нее это честь с символической точки зрения. "Конечно, я не буду жить в России", – сказала латиноамериканская знаменитость.

Добавим, Орейро уже подала документы на получение российского паспорта. У артистки много деловых связей с нашей страной, к тому же здесь у нее целая армия поклонников. Сейчас вопрос о получении иностранной знаменитостью гражданства находится на рассмотрении.

Отметим, что не все россияне верят в искреннюю любовь зарубежной звезды к России. В Сети артистку часто обвиняют в неискренности и желании реанимировать угасающую карьеру.

За звезду "Дикого ангела" активно заступается продюсер Иосиф Пригожин. Музыкальный деятель считает, что Наталия Орейро взрослый человек и может делать то, что хочет. Получение артисткой гражданства сыграет на руку и нашей стране.