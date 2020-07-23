Звезда сериала "Кухня" Мария Горбань станцевала в трусах и шапке

Звезда сериала "Кухня" активно занимается спортом. Мария Горбань похвасталась результатами упорных тренировок.

В личном микроблоге знаменитость опубликовала короткий ролик. В кадре Мария Горбань приплясывает, собирая чемодан. Звезда сериала "Кухня" облачена в короткий топ, трусики, поверх которых завязана рубашка, и… шапку.

В комментариях к публикации артистка потребовала выпустить ее на Шри-Ланку. Знаменитость обещала хорошо себя вести. Судя по всему, Мария соскучилась по зарубежным курортам. Видимо, видео, на котором Горбань зажигательно танцует, создано во время отдыха до пандемии коронавирусной инфекции.

Пост Марии Горбань собрал множество восторженных откликов. Подписчики не могли не заметить подтянутого тела артистки.

"Идеальная фигура 😍🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вы ходите на тренировки? Супер красотка❤️", "Думаете,генетика??!!)😂👍🏻🔥", "бывает и генетика) у Самойловой же тоже фигура хорошая, даже после родов", "Отличный пресс🔥🔥🔥🔥", "Фигура мечты😍💣💣💣💣", "Стройняшка❤️", – восхищались Марией пользователи Сети.

Напомним, 33-летняя Мария Горбань замужем за оператором Кириллом Зоткиным. Этот брак звезды сериала "Кухня" длится уже четыре года. Актриса воспитывает дочь от прошлых отношений. Осенью девочка отпразднует шестилетие.